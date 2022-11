Orlando se aprovecha de unos Warriors en horas bajas; Jokic supera a Wilt Chamberlain

Los actuales campeones de la NBA no levantan cabeza. Después de perder ante los Miami Heat y ante dos equipos a priori flojos como los Charlotte Hornets y los Detroit Pistons, los Golden State Warriors hincaron también la rodilla ante otro conjunto con escasas aspiraciones como los Orlando Magic.

Stephen Curry estuvo a un gran nivel (39 puntos con 8 de 15 en triples y 9 asistencias) y Klay Thompson tuvo un tiro sobre la bocina para ganar el encuentro (27 puntos con 7 de 15 desde el perímetro).

Jalen Suggs powered the @OrlandoMagic comeback win, dropping 15 of his career-high 26 PTS in Q4! #MagicTogether @jalensuggs : 26 PTS (career-high), 9 AST, 4 STL pic.twitter.com/35YUYxBUFS

Los Magic, que iban perdiendo de 16 puntos en el tercer cuarto y remontaron de forma asombrosa en la segunda mitad, tuvieron a siete jugadores por encima de los 10 puntos con Jalen Suggs como referente (26 puntos y 9 asistencias). Además, Paolo Banchero (número uno del último draft) sumó 22 puntos y 8 rebotes, Franz Wagner aportó 19 puntos y Chuma Okeke logró 16 puntos y 9 rebotes.

Con 15 puntos, 13 rebotes y 14 asistencias, Nikola Jokic sumó su triple-doble número 79 en su trayectoria y superó al legendario Wilt Chamberlain (78) para convertirse en el pívot con más partidos con doble dígito en tres estadísticas oficiales de la NBA.

?? The Joker was in triple-double mode in the @nuggets win tonight:



?? 15 PTS | 13 REB | 14 AST ?? pic.twitter.com/nxX1kquLHV