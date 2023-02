Nueva noche de violencia en la NBA: Brutal pelea a puñetazos en el Minnesota-Orlando

Cinco jugadores fueron expulsados este viernes en el partido entre los Minnesota Timberwolves y los Orlando Magic tras una trifulca que comenzó con una pelea entre Mo Bamba y Austin Rivers. Con 1.32 por jugarse del tercer cuarto, Bamba -que no estaba jugando en ese momento- y Rivers -que sí estaba en la cancha- empezaron a pelearse prácticamente delante del banquillo de los Magic.

La tangana que se montó anoche en el partido entre Orlando Magic y Minnesota Timberwolves



Mo Bamba, Austin Rivers, Jalen Suggs, Taurean Prince y Jaden McDaniel fueron expulsados



pic.twitter.com/hltXC1w1Fb — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) February 4, 2023

Mientras volaban los puñetazos entre Bamba y Rivers, numerosos jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos se sumaron a la trifulca. Cuando acabó la multitudinaria tangana, los árbitros decretaron la expulsión de Bamba y Jalen Suggs en los Magic y de Rivers, Jaden McDaniels y Taurean Prince en los Wolves.

Esta trifulca en el Wolves-Magic llegó sólo un día después de otra pelea en la que Dillon Brooks y Donovan Mitchell fueron expulsados en el partido del jueves que acabó con victoria de los Cleveland Cavaliers frente a los Memphis Grizzlies (128-113). Brooks, que golpeó en la entrepierna a la estrella de los Cavaliers, fue suspendido por un partido mientras que Mitchell recibió una multa de 20.000 dólares.

Bad Boys Next Generation.



La pelea entre Dillon Brooks, Donovan Mitchell y medio pabellón. #dormiresdecobardespic.twitter.com/Lj8LJ8m6uq — NBA en Movistar Plus+ (@MovistarNBA) February 3, 2023

Brooks propinó un golpe en la entrepierna a Mitchell durante el tercer cuarto después de que el escolta de los Grizzlies cayera al suelo. Mitchell respondió lanzando el balón a Brooks y empujándole. "Así es él", explicó Mitchell tras el partido. "Lo hemos visto muchas veces en esta liga. Él y yo hemos tenido nuestras batallas personales durante años, no hay lugar para eso en el partido. Esto se ha estado gestando durante años contra mí y contra otros chicos de la liga, no es nuevo", añadió.

"No soy el típico al que expulsen por cosas así, creo que mi reacción fue reaccionar a un golpe bajo. Si no hay castigo, va a seguir haciéndolo. Es una tontería y voy a recurrirlo porque no creo que debieran haberme expulsado por defenderme", prosiguió Mitchell. "La NBA tiene que hacer algo al respecto. No soy la única persona a la que le ha pasado y no hay lugar para eso en este deporte", finalizó Mitchell.