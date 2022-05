Nikola Jokic recibe su segundo MVP y lo celebra montado en un carro de caballos

El pívot serbio de Denver Nuggets, Nikola Jokic, ha sido nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA por segunda temporada consecutiva, según anunció esta madrugada la competición.

Jokic recibió 875 puntos (65 votos de primer lugar) de un panel global de 100 periodistas deportivos. El pívot de los Philadelphia 76ers Joel Embiid terminó en segundo lugar con 706 puntos (26 votos de primer lugar), mientras que el alero de los Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo fue tercero en la votación con 595 puntos (9 votos de primer lugar). El escolta de los Phoenix Suns Devin Booker y el también escolta de los Dallas Mavericks Luka Doncic acabaron cuarto y quinto, respectivamente.

En su séptima temporada en la NBA, Jokic promedió 27,1 puntos, 13,8 rebotes, 7,9 asistencias, 1,47 robos y 0,85 tapones por partido, estableciendo máximos personales en cada categoría excepto en asistencias. El serbio, que disputó 74 partidos, ocupó el sexto lugar en la NBA en puntos, el segundo en rebotes y el octavo en asistencias. Lideró la liga en rebotes totales (1.019) y rebotes defensivos totales (813) y su porcentaje de tiros de campo (58.3) fue el más alto de su carrera y el octavo más alto en la NBA.

Surprise in Sombor?????? We flew to Serbia to surprise the BACK-TO-BACK MVP! And, wow, this moment was special. pic.twitter.com/aFvIEDgnSj