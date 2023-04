Nikola Jokic, Joel Embiid y Giannis Antetokounmpo pelearán por el MVP de la NBA

El franco-camerunés Joel Embiid (Philadelphia 76ers), el serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets) y el griego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) son los finalistas a Jugador Más Valioso (MVP) de la Fase Regular de la NBA 2022-23, ha anunciado esta madrugada la liga norteamericana.

Antetokounmpo y Jokic se repartieron los premios MVP de las últimas cuatro temporadas, y Embiid, segundo en las votaciones de 2020-2021 y 2021-2022 -ganadas por Jokic-, se une a la terna, que confirma que el ganador volverá a ser un jugador extranjero.

The finalists for the seven awards honoring top performers from the 2022-23 NBA regular season ?? pic.twitter.com/rHyjQ375Gf