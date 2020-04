La NCAA permitirá ganar dinero a los jugadores universitarios

Tras los últimos casos como el del base Daishen Nix, que decidió rechazar la oferta de UCLA, una de las universidades más prestigiosas del país, para jugar en la G-League, la liga de desarrollo de la NBA, percibiendo una cantidad cercana a los 300.000 dólares anuales, la NCAA ha decidido dar marcha atrás a una de sus reglas más antiguas y permitir que los jugadores ganen dinero.

La noticia fue adelantada por el periodista Shams Charania, que aseguraba que la competición universitaria estadounidense permitiría a partir de la temporada 2021-2022 que los jugadores reciban una compensación económica por los derechos de merchandising e imagen que originan. Algo que hasta la fecha estaba prohibido.

The NCAA says it is expected to adopt new name, image and likeness rules for athletes starting 2021-22, allowing them to receive compensation for third-party endorsements and opportunities such as social media, businesses and personal appearances.