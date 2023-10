La NBA vuelve al tradicional Este vs Oeste en el All-Star

El Partido de las Estrellas de la NBA regresará para su 73 edición en 2024 a su formato clásico de la Conferencia Este contra la Conferencia Oeste tras los cambios revolucionarios que sufrió este evento en 2018, según anunció este miércoles la liga en un comunicado.

"Para celebrar las profundas raíces del baloncesto en el Estado de Indiana, el 73 NBA All-Star Game contará con el regreso tanto del clásico enfrentamiento entre la Conferencia Este y la Conferencia Oeste como del tradicional sistema de puntuación con cuatro cuartos de 12 minutos", señaló la NBA.

NBA Commissioner Adam Silver announces the return of the classic East vs. West format for the 2024 NBA All-Star Game. pic.twitter.com/ingdASk5GJ