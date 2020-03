La NBA echa el telón de manera indefinida en la posible última noche de Vince Carter

PHILADELPHIA 76'ERS, 124 - DETROIT PISTONS, 106

El pívot camerunés Joel Embiid volvió en plena forma y fue el líder de los Sixers de Filadelfia en su victoria por 124-106 ante los Pistons de Detroit. Embiid aportó un doble-doble de 30 puntos y 14 rebotes tras cinco partidos lesionado. Al Horford también destacó al conseguir 20 tantos y 10 rebotes. Furkan Korkmaz agregó 17 puntos y Tobias Harris 15 para los Sixers (39-26), que siguen sextos en la Conferencia Este.

Por los Pistons (20-46), el ala-pívot Christian Wood aportó 32 puntos y siete rebotes, Sviatoslav Mykhailiuk anotó 16 tantos y Thon Maker y Lanston Galloway encestaron 13 cada uno.





ATLANTA HAWKS, 131 - NEW YORK KNICKS, 136

El ala pívot Julius Randle logró un doble-doble de 33 puntos y 11 rebotes que permitieron a los Knicks de Nueva York vencer a domicilio por 131-136 a los Hawks de Atlanta. R.J. Barret anotó 26 tantos, Mitchell Robinson 16 tantos y Elfryd Payton 11 puntos y 12 asistencias para los Knicks (21-45).

Trae Young aportó un doble-doble de 42 puntos y 11 asistencias como líder anotador de los Hawks (20-47), que cuentan con la segunda peor marca de la Conferencia Este. John Collins aportó un doble-doble de 22 puntos y 15 rebotes y DeAndre Hunter y Jeff Teague sumaron 15 tantos cada uno.

El partido, una vez suspendida indefinidamente la competición, pudo haber sido el último como profesional del veterano alero de 43 años Vince Carter. Tras 23 temporadas como profesional y 1.481 partidos de temporada regular más 88 de playoff. Carter se despedía de las canchas.

in what could possibly be Vince Carter’s final moment as an NBA player, he enters game in final seconds and drills 3. pic.twitter.com/g2qiIZMkhb