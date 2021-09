La NBA deniega la petición de Andrew Wiggins de no vacunarse por motivos religiosos

Polémica en la NBA tras conocerse este sábado que la competición ha denegado la petición del alero canadiense de los Golden State Warriors, Andrew Wiggins, de no vacunarse contra el Covid-19 por creencias religiosas.

Por tanto, si Wiggins no se vacuna no podrá disputar los partidos que su equipo, afincado en San Francisco, juegue como local en el Chase Center debido a la legislación vigente en la ciudad californiana. Según, las leyes de Nueva York y San Francisco, los jugadores de los Knicks, Nets y Warriors deben estar vacunados para poder jugar en sus pabellones a no se que se les apliquen ciertas exenciones médicas o religiosas.

La #NBA ha emitido un comunicado en el que desaprueba la solicitud de exención de Andrew Wiggins por motivos religiosos.

El canadiense no podrá disputar los partidos de los #Warriors en San Francisco si no completa la pauta de vacunación. pic.twitter.com/cpe2inv8xi — J.L. Barbero ?? (@Juanlu_num7) September 25, 2021

El canadiense, precisamente, solicitó una de estas exenciones, en su caso por motivos religioso, pero la NBA no la ha aceptado lo que pone al jugador y a su equipo en un compromiso. Los no vacunados pueden saltar a la cancha, aunque tendrán que ser evaluados diariamente.

"La NBA ha revisado y denegado la solicitud de Andrew Wiggins de exención religiosa de la orden del Departamento de Salud Pública de San Francisco que requiere la vacunación COVID-19 para todos los participantes de 12 años en adelante en grandes eventos bajo techo. Wiggins no podrá jugar en los partidos en casa de los Warriors hasta que cumpla con los requisitos de vacunación de la ciudad", reza el comunicado.