La NBA abre una línea telefónica anónima para denunciar a los que no cumplan las normas sanitarias

La NBA anunció que ha establecido una línea telefónica anónima para que los jugadores denuncien a los compañeros que puedan estar violando las reglas internas de 'la burbuja' establecida en Walt Disney World Resort para desarrollar con seguridad la temporada.

Poco después de activarse la línea se produjeron varias denuncias de probables faltas al protocolo, informó The Athletic. Antes de adoptarse esta medida, algunos jugadores recibieron advertencias por faltar a reglas como el distanciamiento social y el uso de la mascarilla.

Crítico con la apertura de la línea telefónica, el escolta de Los Ángeles Clippers Lou Williams publicó en su cuenta de Twitter el emoji de una rata. El base de los Nets de Brooklyn Spencer Dinwiddie, que dio positivo por coronavirus, pidió a sus compañeros no utilizar la línea.

El alero de los Rockets de Houston, el brasileño Bruno Caboclo, y el pívot Richaun Holmes, de los Kings de Sacramento, incumplieron los protocolos de seguridad de la Liga y han tenido que someterse a un periodo de aislamiento preventivo.

Según los informes, Caboclo no sabía que no podía salir de su habitación durante el período de cuarentena inicial al llegar a 'la Burbuja'. Holmes "breve y accidentalmente" cruzó las líneas del campus para recoger una entrega de comida, anunció el lunes en Twitter. Si los jugadores no acatan las reglas, recibirán una advertencia. De reincidir, una suspensión, y de persistir en las faltas, serán expulsados del campus.

Pruebas de anticuerpos

La NBA y el sindicato de jugadores incluyeron en el protocolo de seguridad las pruebas de anticuerpos para todo el personal que llegue a la 'burbuja' de Orlando. La medida se tomó debido a la preocupación de los equipos sobre la probabilidad de que se registren falsos positivos.

Varios jugadores que contrajeron el virus, incluida la estrella de los Nuggets de Denver, el pívot serbio Nikola Jokic, y el escolta jamaicano de los Kings de Sacramento Buddy Hield, ya han vuelto a entrenarse con sus respectivos equipos en Orlando. Otros, como la estrella de los Rockets de Houston Russell Westbrook y el alero de los Kings Harrison Barnes, todavía están en casa con sus fechas de regreso por determinar.