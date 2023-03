Ja Morant piensa en desconectar de las redes sociales durante su recuperación mental

La estrella de los Memphis Grizzlies, Ja Morant, se ha visto envuelta en una polémica tras enseñar un arma de fuego mientras estaba en un local en sus redes sociales. El joven talento de la NBA planea dejar sus redes sociales para recuperarse mentalmente y gestionar su estrés. El base que fue suspendido con ocho partidos afirma estar pensando en olvidarse por un tiempo de sus redes sociales en sus primeras declaraciones.

"No haré nada de eso", aseguró Morant al referirse a sus habituales vídeos en directo en Instagram o mensajes en Twitter que solía publicar.

Morant, que en las últimas semanas ha acudido a un centro de asesoramiento en Florida para aprender a gestionar el estrés, aseguró que este proceso todavía no está completo. "Estoy súper feliz por estar de nuevo con mis compañeros. Estoy en un proceso para encontrar mi mejor versión y hacer eso no sólo me ayudará a mí, sino también a mis compañeros", dijo.

"Estar lejos de mis compañeros es lo que más me dolió", agregó. El base estadounidense reconoció además que en el pasado ha tomado "pésimas decisiones". El vídeo colgado por Morant en la madrugada del 4 de marzo, se trata de un directo en Instagram en el que se le vio sin camiseta y con un arma en mano en el local nocturno.

La NBA está investigando este vídeo de Ja Morant: hizo un Instagram Live y aparece portando una pistolapic.twitter.com/utlwRbdzpm — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) March 4, 2023

"Tomo completa responsabilidad por mis acciones de anoche. Pido perdón a mi familia, compañeros, técnicos, aficionados, colaboradores, la ciudad de Memphis y toda la franquicia", escribió entonces Morant en una nota, después de que su equipo lo suspendiera.

El base cumplió sus ocho partidos de sanción y volverá a competir este miércoles en el partido de los Grizzlies en casa contra los Houston Rockets.