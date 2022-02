El pívot español Serge Ibaka dejará Los Angeles Clippers para fichar por los Milwaukee Bucks, actuales campeones de la NBA, en un traspaso entre cuatro equipos que involucra también a los Detroit Pistons y los Sacramento Kings.

El traspaso a los poderosos Bucks de Giannis Antetokounmpo sitúa a Ibaka en uno de los equipos más potentes del Este y le mete en uno de los conjuntos aspirantes al anillo de campeón.



Este será el quinto equipo para Ibaka en la NBA tras Oklahoma City Thunder (2009-2016), Orlando Magic (2016-2017), Toronto Raptors (2017-2020) y Los Angeles Clippers (2020-2022).





The Los Angeles Clippers are trading Serge Ibaka to the Milwaukee Bucks, sources tell @TheAthletic @Stadium .

The Brooklyn Nets are trading James Harden to the Philadelphia 76ers for Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond and two first-round picks, sources tell ESPN.