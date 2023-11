Mark Cuban vende los Dallas Mavericks por 3.500 millones de dólares, pero seguirá al frente

Mark Cuban, propietario de los Dallas Mavericks de la NBA, ha acordado la venta de la mayoría de las acciones de la franquicia a la familia Adelson pero conservará una participación así como el control del equipo. Shams Charania, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA, informó este martes en el portal The Athletic sobre esta operación detrás del conjunto en el que juega el esloveno Luka Doncic.

El portal Sportico, especializado en deportes y negocios, y Marc Stein, otro nombre destacado del periodismo en la NBA, también informaron en el mismo sentido. Charania estimó en torno a los 3.500 millones de dólares la valoración del equipo en la venta acordada por Cuban, que pagó 285 millones en el año 2000 para hacerse con la franquicia texana.

2000: Mark Cuban buys the Mavericks for $285 million



2023: Cuban reaches a deal to sell majority ownership in Mavs for valuation in range of $3.5 billion — while keeping a strong stake and full control and final say in basketball operations



?????? https://t.co/KVkRoakVqy