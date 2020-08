Marc Gasol y Serge Ibaka ganan con Toronto; Chris Paul sorprende a los Lakers de LeBron James

Toronto Raptors continúa demostrando que puede defender su condición de campeón de la NBA tras sumar este miércoles su tercera victoria consecutiva en la reanudación de la liga al batir por 109-99 a Orlando Magic, con Marc Gasol y Serge Ibaka aportando en el buen funcionamiento colectivo de los de Nick Nurse.

Desde que la NBA se reinició en la 'burbuja' del Walt Disney World Resort de Orlando, la franquicia canadiense ha dejado clara que está entonada y, junto a Phoenix Suns e Indiana Pacers, tampoco conoce la derrota todavía, aunque sigue lejos del liderato en la Conferencia Este que ocupan Milwaukee Bucks, aún con más de cuatro partidos de ventaja.

Ante los Magic, seis jugadores superaron la decena de puntos, entre ellos Gasol e Ibaka, que tuvieron una buena actuación. El pívot de Sant Boi firmó 13 puntos, con 5/8 en tiro (2/3 en triple), en más de 24 minutos en pista, y seis rebotes, mientras que el hispano-congoleño rozó el 'doble-doble' con 11 puntos, con 5/11 en lanzamiento, y nueve rebotes.

Por segundo partido consecutivo, Fred VanVleet lideró en la anotación a los actuales campeones con 21, mientras que Kyle Lowry, pese a ser el único del quinteto inicial que no superó los dobles dígitos en ninguna faceta, pero que coqueteó con el 'triple-doble' con ocho puntos, nueve rebotes y diez asistencias.

El base Chris Paul se encargó de liderar el ataque ganador de los Thunder de Oklahoma City al aportar 21 puntos, siete rebotes y seis asistencias que ayudaron a su equipo a vencer este miércoles por paliza de 105-86 a los inconsistentes Lakers de Los Angeles.

El equipo de Oklahoma City logró igualar a los Rockets de Houston por el quinto puesto de la Conferencia Oeste en la lucha por la clasificación final para la disputa de los playoffs cuando aun faltan cinco partidos de la temporada regular.

El alero estrella LeBron James consiguió un doble-doble de 19 puntos y 11 rebotes como líder de los Lakers (51-16), quienes tuvieron otra actuación ofensiva posiblemente preocupante mientras caían a 2-2 en la burbuja de Orlando. El equipo de Los Angeles, que ya obtuvo el primer puesto en el título de la División Oeste y Pacífico, nunca tuvo una ventaja por primera vez en toda la temporada. Los Lakers tuvieron el peor récord de la temporada con 5 de 37 en triples y solo acertaron el 35% de sus tiros en general.

Los Lakers se han colocado dos partidos detrás de los Bucks de Milwaukee para el mejor récord general de la NBA, lo que no proporcionará una verdadera ventaja de campo si llegasen a las Finales de la NBA dado que se van a disputar en el mismo escenario del Wide World of Sports de Walt Disney, en Orlando.

Como ya es habitual cuando el pívot Antohony Davis no está bien, los Lakers se convierten en un equipo muy vulnerable y perdedor si el ala-pívot Kyle Kuzma, que sale como sexto jugador, tampoco tiene su mejor rendimiento. Davis anotó solo nueve puntos en 3 de 11 disparos en 29 minutos. Eso coincide con su segundo total de puntos más bajo con el uniforme de los Lakers y su desempeño con la puntuación más baja mientras jugaba al menos 29 minutos desde enero de 2018.

