Mal debut de Carmelo con los Blazers; LeBron, primero en lograr un triple-doble contra todos los equipos

LOS ÁNGELES LAKERS, 112 - OKLAHOMA CITY THUNDER, 107

LeBron James se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en registrar un triple-doble contra todos los equipos de la liga y los Lakers de Los Ángeles superaron 112-107 a los Thunder de Oklahoma City. King James logró 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias para los Lakers, líderes de la NBA, que han ganado 12 de 13 partidos y acumulan un registro de 12-2 esta temporada.

LeBron James es quinto jugador en la historia de la NBA conmás triples-dobles al acumular 86, pero los cuatro jugadores que están por delante de él en la lista, Oscar Robertson, Russell Westbrook, Magic Johnson y Jason Kidd, no lo lograron contra todas las franquicias.

@KingJames (25 PTS, 11 REB, 10 AST) tallies his 5th triple-double of the season as the @Lakers move to 12-2! #LakeShow pic.twitter.com/IRAntbfDOa