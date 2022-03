Un mágico Irving destroza a Orlando con 60 puntos; Phoenix sigue ganando sin Chris Paul

Kyrie Irving logró su récord de puntos en la NBA y el récord para un jugador de los Brooklyn Nets, al aplastar a los Orlando Magic con 60 puntos en el contundente triunfo por 150-108 de su equipo. Irving, que sigue sin poder jugar los partidos de local de los Nets al no cumplir con el requisito de vacunación vigente en Nueva York, hizo historia en la visita a Orlando, al mejorar por tres puntos su anterior récord (57), logrado en 2015 contra los San Antonio Spurs.



Tras ver a su equipo en calidad de aficionado el pasado domingo en el derbi de Nueva York, al comprar una entrada de pie de campo, algo que sí está permitido por el mandato sanitario neoyorquino, Irving volvió a iluminar el juego en la cancha con 60 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, con un 20 de 31 en tiros y un ocho de doce en triples en 34.56 minutos en la cancha. Los Nets masacraron a los Magic desde el primer cuarto y se fueron al descanso con una ventaja de 86-56.

