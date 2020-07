Lou Williams dejó la 'burbuja' NBA para ir a un funeral y a un club de striptease

El escolta de Los Ángeles Clippers, el mejor sexto hombre de las dos últimas temporadas, se enfrenta a una posible sanción por parte de la competición tras incumplir el protocolo sanitario elaborado por la NBA.

Lou Williams abandonó durante esta semana la concentración de los Clippers en la 'burbuja' que la NBA tiene en Orlando con permiso de la liga por un asunto familiar. Iba a acudir al funeral de un miembro de su entorno. Sin embargo, el jugador fue fotografiado el pasado jueves en un club de striptease de Atlanta, lo que supone una violación de las normas de la NBA.

Reporting with @BobbyMarks42: The NBA is investigating what Los Angeles Clippers guard Lou Williams did while on an excused absence from the Orlando campus, so it can assess the length of his re-quarantining process, multiple sources told ESPN on Saturday.