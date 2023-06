Los Warriors se hacen con Chris Paul y mandan a Jordan Poole a los Wizards; Beal pone rumbo a los Suns

Adrian Wojnarowski (ESPN) y Shams Charania (The Athletic), los dos periodistas con mejores fuentes en la NBA, informaron este jueves de este acuerdo entre Warriors y Wizards unas cinco horas antes de que esta tarde se celebre el draft de la NBA de 2023.



Paul formaba parte de los Wizards desde la semana pasada ya que fue moneda de canje -junto a Landry Shamet y varias elecciones del draft- en el fichaje de Bradley Beal por los Phoenix Suns.

ESPN Sources: The Washington Wizards are finalizing a deal to send Chris Paul to the Golden State Warriors for a package that includes Jordan Poole and future draft assets. pic.twitter.com/kpNkhqFicp