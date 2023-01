Los Warriors ganan en San Antonio ante 68.323 espectadores

68.323 espectadores. Esa es la nueva marca recórd en la NBA, que establecieron los Spurs en una noche para el recuerdo en la que la franquicia texana, que celebra su 50 aniversario, regresó al Alamodome con leyendas entre el público como David Robinson, Tony Parker o Manu Ginóbili.

Record. Breaking. Atmosphere.



The official attendance tonight for Spurs-Warriors in the Alamodome is 68,323 ?? pic.twitter.com/hjQl75f6Dv