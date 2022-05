Los Warriors frenan a Doncic y aplastan a Dallas en el primer partido de la final del Oeste

Empujados por un doble-doble de 21 puntos y 12 rebotes de Stephen Curry, los Golden State Warriors vencieron por un autoritario 112-87 a los Dallas Mavericks, en los que el esloveno Luka Doncic anotó 20 puntos, y golpearon primero en la apertura de las finales de la Conferencia Oeste de la NBA.

Curry lideró una actuación coral de los Warriors, en los que todos los integrantes de su quinteto inicial aportaron al menos diez puntos, y tumbaron a unos Mavericks sin brillantez, en particular en los triples (11 de 48), después de conectar 19 el domingo en el triunfo contra los Suns en el séptimo partido de la serie de semifinales.

Stephen Curry dropped his 18th career playoff double-double to lead the @warriors to the 1-0 series lead! #DubNation@StephenCurry30: 21 PTS, 12 REB, 4 AST



?? Game 2: Friday, 9:00pm/et on TNT ?? pic.twitter.com/QaW6OJU345