Los Warriors destrozan a los Grizzlies para ponerse por delante en la eliminatoria

Con un abrumador 63 % en tiros de campo (70 % al descanso) y un tremendo 17 de 32 en triples, los Golden State Warriors acribillaron este sábado a los Memphis Grizzlies (142-112) y tomaron la delantera en esta semifinal del Oeste (2-1) tras un encuentro del que Ja Morant que se fue cojeando.

Extreme efficiency from the @warriors wings helped them go up 2-1 in the West Semis ??



Klay Thompson: 21 PTS (8-13 FGM)

Andrew Wiggins: 17 PTS (7-10 FGM)

Otto Porter Jr.: 13 PTS (5-7 FGM) pic.twitter.com/xX3rRvoy4l