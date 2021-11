Los Suns suman en Brooklyn su decimosexta victoria seguida; los Knicks frenan a los Hawks

Philadelphia 76'ers, 120 - Minnesota Timberwolves, 121

Los Timberwolves siguen con su buena racha de resultados y se impusieron a los Sixers (120-121) en un partido con doble prórroga en el que reapareció Embiid. D'Angelo Russell fue el mejor de los de Minnesota (10-10) con 35 puntos y 8 rebotes. Le secundaron Karl Anthony Towns con 28 puntos y 10 rebotes y Anthony Edwards con 19 tantos.

Russell and Embiid have themselves a double-overtime duel in Philly! pic.twitter.com/o1MBO6eo0l — NBA (@NBA) November 28, 2021

Los Sixers (10-10) recuperaban a Embiid después de su cuarentena por coronavirus y el camerunés brilló con 42 puntos y 14 rebotes, pero estuvo demasiado solo en ataque ya que Tobias Harris solo pudo hacer 17 puntos y Tyrese Maxey se quedó en 15 puntos y 9 asistencias.

Atlanta Hawks, 90 - New York Knicks, 99

Los Knicks rompieron la racha de siete victorias consecutivas que llevaban los Atlanta Hawks tras batirles a domicilio por 90-99 de la mano de Alec Burks (23 puntos) y Evan Fournier (20 puntos). Los de Tim Thibodeau supieron sobreponerse al flojo partido de Julius Randle que solo hizo 8 puntos para poner su marca en 11-9.

Atlanta (11-10) estuvo dirigida por Trae Young con 33 puntos y 7 asistencias, Clint Capela brilló bajo los aros con 16 puntos y 21 rebotes y John Collins firmó 12 puntos y 9 rebotes.

Brooklyn Nets, 107 - Phoenix Suns, 113

Uno de los partidos más interesantes de la jornada del sábado en la NBA fue el que disputaron en Nueva York los Nets, líderes de la Conferencia Este, con los Phoenix Suns, subcampeones de la temporada pasada y en la actualidad segundos en la Conferencia Oeste.



Y el resultado fue otra sonora derrota para los de Brooklyn, que en ningún momento pudieron ponerse por delante en el marcador, sólo dos empates en el primer cuarto, y llegaron a perder hasta de 22 puntos ante el equipo de Chris Paul (22 puntos y 8 rebotes) y Devin Booker (20 puntos), que suma 16 victorias seguidas y tiene una marca de 17-3.

Aunque Durant fue el máximo anotador del partido, con 39 puntos, y Harden logró un triple-doble con 12 puntos, 14 asistencias y 13 rebotes, los Suns fueron más equipo y las individualidades de las dos estrellas de los Nets (14-6) insuficientes para romper a los de Phoenix.

Cleveland Cavaliers, 105 - Orlando Magic, 92

Los Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio rompieron su racha de derrotas con una cómoda victoria por 105-92 ante los Orlando Magic, el último equipo de la Conferencia Este que hasta ahora sólo ha ganado cuatro partidos esta temporada.



El máximo anotador del partido fue el base de los Cavs (10-10), Darius Garland, que consiguió un doble-doble de 26 puntos, 11 asistencias, 4 rebotes y 1 robo de balón. Su compañero, el pívot Jarrett Allen también acabó el encuentro con un doble-doble de 19 puntos, 11 rebotes además de 3 asistencias y 2 tapones. Por su parte Ricky Rubio se tuvo que conformar con 5 puntos (tras anotar sólo un triple y dos tiros libres), 4 rebotes, 8 asistencias y 1 robo de balón.

Darius Garland drops a double-double ??@dariusgarland22 goes for 26 PTS and 11 AST to lead the @cavs to the win! pic.twitter.com/1DKvFMWxsY — NBA (@NBA) November 28, 2021

En los Magic (4-17) destacó el ala-pívot Wendell Carter Jr., que consiguió también un doble-doble de 19 puntos, 11 rebotes y 1 asistencia. Carter Jr. fue expulsado del partido a falta de 2 minutos para el final del encuentro tras protestar a los árbitros y estrellar sus gafas contra el suelo.

Chicago Bulls, 104 - Miami Heat, 107

Los Bulls, los segundos en la Conferencia Este tras los Nets, también tuvieron una noche aciaga con su derrota en casa ante los terceros de la conferencia, los Miami Heat. Los de Miami dominaron durante gran parte del partido aunque los Bulls pudieron remontar en el último periodo, cuando llegaron a situarse por delante por 6 puntos.



Pero el equipo de Chicago desperdició la oportunidad y los 16 puntos de Gabe Vincent y los 11 de Kyle Lowry en los últimos 12 minutos determinaron la victoria a favor de los Miami Heat (13-7). Jimmy Butler firmó otros 18 tantos y Duncan Robinson 16.

Por los Bulls (13-8) el mejor fue DeMar DeRozan con 28 puntos y 7 rebotes, Alex Caruso consiguió 22 puntos desde el banquillo, Zach Lavine 16 y Lonzo Ball un doble doble de 11 puntos y 11 rebotes.

Houston Rockets, 146 - Charlotte Hornets, 143

Segundo triunfo consecutivo de los Rockets que tras quince derrotas en fila se han apuntado una nueva alegría después de vencer en la prórroga a los Hornets por 146-143 de la mano de Chris Wood que aportó 33 puntos y 16 rebotes para los de Houston (3-16). También brillaron en ataque Kevin Porter con 23 puntos, 8 rebotes y 12 asistencias y Eric Gordon con 22 puntos y 7 asistencias.

En los Hornets (13-9) el mejor jugador fue Terry Rozier con 31 puntos, Kelly Oubre logró 23 tantos desde el banquillo, Miles Bridges 22 y Gordon Hayward otros 21. Además, LaMelo Ball aportó un triple-doble de 19 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias.

Dallas Mavericks, 114 - Washington Wizards, 120

Un último cuarto bestial de Kyle Kuzma dio la victoria a los Wizards en su visita a Dallas por 114-120. El ex de los Lakers anotó 10 de sus 22 puntos y junto a Bradley Beal (26 tantos) y Caldwell Pope que hizo los cuatro tantos finales de los Wizards (13-7) fue clave en el triunfo.

Just Bradley Beal getting buckets ??@RealDealBeal23 leads the @WashWizards to the win with 26 PTS, 5 REB and 7 AST. pic.twitter.com/YQf7scgR8Q — NBA (@NBA) November 28, 2021

En los Mavericks (10-8) Luka Doncic alcanzó los 33 puntos y 10 asistencias, pero estuvo demasiado solo en la ofensiva y solo Trey Burke con 14 puntos y Maxi Kleber con 13 tantos estuvieron a su altura.

Utah Jazz, 127 - New Orleans Pelicans, 105

Los Jazz demostraron ser mucho más equipo que los Pelicans y les derrotaron con facilidad (127-105) en un partido en el que los de Utah (13-7) repartieron minutos y puntos mostrando el poder de su equilibrada plantilla. Donovan Mitchell fue el mejor con 21 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, Mike Conley y Jordan Clarkson anotaron otros 20 cada uno y Joe Ingles firmó 15 tantos.

?? @spidadmitchell drops 21 PTS, 7 REB and 7 AST to lead the @utahjazz to victory! pic.twitter.com/yTJoHoB4l0 — NBA (@NBA) November 28, 2021

Jaxon Hayes con 15 puntos fue el máximo anotador de unos Pelicans (5-17) que siguen echando de menos a Zion Williamson y en los que volvió a brillar Willy Hernángomez. El pívot madrileño anotó 10 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias en los 18 minutos que jugó.