Los Suns, los grandes vencedores de un mercado histórico en la NBA

Con la extraordinaria incorporación de Kevin Durant, cerrada este jueves, los Phoenix Suns se convirtieron en los claros triunfadores del mercado de la NBA y en uno de los principales favoritos al anillo.

En las horas restantes de mercado era difícil competir en relevancia con un traspaso de esa magnitud, pero lejos de carecer de interés, la actividad fue constante y equipos como Los Ángeles Clippers, Los Ángeles Lakers, Milwaukee Bucks y Memphis Grizzlies reforzaron sus plantillas.

Phoenix es el ganador absoluto de este juego del cierre de mercado. Se llevan, de manera inesperada, a Durant, uno de los mejores jugadores de la liga, capaz de revolucionar los equilibrios.

Lo más meritorio es que suman el talento de Durant sin sacrificar ninguna de sus figuras, porque tanto Chris Paul, como Devin Booker y DeAndre Ayton completarán un quinteto de ensueño.

La fecha marcada en rojo en el calendario es ahora el domingo 5 de marzo, el día en el que los Suns, probablemente ya con Durant jugando en buena forma, visiten a los Dallas Mavericks en Dallas.

Y es que la franquicia tejana es la otra gran triunfadora, porque si bien está en duda cómo se compenetrarán en la pista dos estrellas como Kyrie Irving y Luka Doncic, el potencial y las posibilidades del equipo a nivel competitivo han mejorado.

Incluso cuestionando si Spencer Dinwiddie o Dorian Finney-Smith no tenían aún mucho que sumar en los Mavericks, lo cierto es que necesitaban puntos con regularidad, y Kyrie Irving los garantiza.

La apuesta es un 'win-win' para Mark Cuban y Nico Harrison, porque el experimento con Irving puede salir bien y poner al equipo a competir en unas finales de conferencia. Pero si sale mal, el base termina contrato este próximo verano, y con no renovarle sería suficiente.

Hay un tercer equipo que no ha necesitado grandes operaciones para convertirse también en ganador del cierre de mercado. Y es que los Bucks ya tenían un equipo perfectamente armado y equilibrado, pero la inclusión de Jade Crowder aporta más profundidad, experiencia y físico.

Los Ángeles Lakers han sido uno de los grandes protagonistas. Después del intento frustrado de reclutar a Irving, Rob Pelinka se arremangó y puso el teléfono a funcionar.

La motivación del manager general de los Lakers pasó básicamente por dos ideas, por un lado salir de jugadores con un rendimiento por debajo de lo esperado como Russell Westbrook, Patrick Beverley, Juan Toscano-Anderson o Kendrick Nunn.

ESPN Sources: The Lakers are finalizing deal to land Minnesota’s D’Angelo Russell, Malik Beasley and Jarred Vanderbilt in trade including Mike Conley and picks to Timberwolves and Russell Westbrook and a lightly protected 2027 LA first-round pick to Jazz.