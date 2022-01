Chris Paul logró un doble-doble de 18 puntos y 16 asistencias para liderar la victoria de los Phoenix Suns 113-103 sobre los Indiana Pacers, del dominicano Chris Duarte, este domingo en la NBA.

