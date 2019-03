Los Spurs celebran con un triunfo el homenaje al legendario Manu Ginóbili

SAN ANTONIO SPURS, 116 - CLEVELAND CAVALIERS, 110

DeMar DeRozan, que llegó para ocupar el puesto dejado por el legendario exjugador argentino Manu Ginóbili anotó 25 puntos y repartió 8 asistencias para dar el triunfo a los Spurs (116-110) ante los Cavaliers.

El día de reconocimiento de lo mucho que Ginóbili aportó a los Spurs llegó y DeRozan se encargó de hacerlo más especial llevando puestas unas zapatillas con los colores de la bandera de argentina -blanco y celeste-, país al que Ginóbili encumbró a la élite del baloncesto mundial.

La victoria de los Spurs (44-32) sirvió para engrandecer aun más el homenaje a 'Manudona'. Bryan Forbs firmó 19 puntos, Marco Belinelli 16 tantos y LaMarcus Aldridge 14. Por los Cavaliers (19-57) brillaron Collin Sexton con 24 puntos y Kevin Love con 18 puntos y 8 rebotes.

Durante el encuentro los San Antonio Spurs retiraron la camiseta con el dorsal '20' del argentino que jugó en la franquicia texana durante 16 temporadas, conquistando cuatro anillos de campeón de la NBA (2003, 2005, 2007 y 2014).

"No tenía ninguna expectativa de estar ni siquiera cerca de estar acá. Un día me levanté y estaba acá, con todas estas leyendas, gente que amo, respeto y admiro, es increíble. Me vuela la cabeza", confesó Ginóbili en su acto de reconocimiento celebrado en el AT&T Center de San Antonio antes del duelo ante los Cavaliers.

El exjugador, acompañado de su familia, no podía "creer" que los campeones de la NBA le llamaran para jugar para ellos. "Eso me hizo cambiar mis objetivos, sabía que estaba en el radar, que dependía de mí. Si era lo suficientemente bueno, iba a recibir esa llamada y tres años después llegué aquí. Tuve mucha suerte, me tocaron grandes cartas y yo solo tenía que saber jugarlas", prosiguió.

Durante sus 16 temporadas en los Spurs, Ginóbili promedió 13,3 puntos, 3,5 rebotes, 3,8 asistencias y 1,3 robos de balón y anotó 1.495 triples, el que más en la historia de los Spurs. Además, es el cuarto máximo anotador en la historia del equipo con 14.043 puntos y es el jugador que ha anotado más puntos saliendo desde el banquillo en la historia de los Spurs con 8.278.

'Manu' es el noveno jugador al que los Spurs retiran su camiseta, tras Johnny Moore (00), Avery Johnson (6), Bruce Bowen (12), James Silas (13), Tim Duncan (21), Sean Elliott (32), George Gervin (44) y David Robinson (50).

"Tener a jugadores como Tim y Tony, cientos de partidos juntos, qué importante decirnos todo con unos gestos. Siempre estaré orgulloso, fue algo muy especial. También quiero destacar a Patty, 'Bobo' y Tiago. Cuando empezaba a ser difícil, con los chicos en casa, me ayudaron a pasarla mejor", comentó sobre algunos de sus compañeros.

"'Pop', eres un loco sensible, generoso e inteligente. Estás loco, pero significas tanto para mí que no te haces una idea. Realmente aprecio todo lo que hiciste por mí. Aprendí muchísimo de ti, lo que aprendí de ti es muy importante y siempre estaré agradecido", destacó respecto a su técnico en los Spurs.

Precisamente, Popovich alabó la gran trayectoria del argentino en San Antonio, donde fue fundamental para el técnico. "Me convertí en mejor entrenador cuando aprendí a callarme gracias a 'Manu'. Sin él no hubiéramos ganado ningún campeonato", confesó el entrenador. "Se que no le gustó, sé que no me quería en ese momento, hasta que lo pensó. Pero por suerte es muy inteligente y lo entendió. Es por eso que será un integrante del salón de la fama. Manu, te amo", prosiguió.

Los otros dos componentes del 'Big Three', Tim Duncan y Tony Parker, con los que ganó cuatro títulos (2003, 2005, 2007 y 2014), también tuvieron palabras de agradecimiento para el escolta argentino. "Año tras año me impresionaste. Fue muy divertido ver a Pop quejarse de lo que estabas haciendo, pero fueron todos logros. Hiciste cosas que nadie más hizo. Eres increíble, es un honor estar aquí", afirmó el de las Islas Vírgenes.

Por su parte, Tony Parker se mostró "muy feliz" por acompañar a Ginobili en este día. "Todos pensaban que 'Manu' y yo no nos pasábamos la pelota. Nunca entendí que dijeran eso, porque 'Pop' armaba las jugadas y yo no tenía la culpa que fuesen para Tim y Tim tirara siempre", bromeó el único del 'Big Three' que sigue en activo.





NEW YORK KNICKS, 92 - TORONTO RAPTORS, 117

Los Raptors han exhibido su superioridad en el Madison Square Garden de Nueva York y se han apuntado una cómoda victoria ante los Knicks (92-117) con un 'doble-doble' de Serge Ibaka (10 puntos, 10 rebotes) y poco protagonismo de Marc Gasol (2 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias).

El mítico recinto neoyorquino acogía un duelo con poco en juego, ya que los Knicks (14-61), el peor equipo de toda la NBA, hace tiempo que no tienen nada que hacer esta temporada, mientras que los Raptors (53-23) saben que serán segundos de la Conferencia Este casi con toda probabilidad.

Pascal Siakam (31 puntos) fue el mejor de los visitantes secundado por Danny Green (15), Jeremy Lin (12) y Fred VanVleet (8), mientras que Mitchell Robinson (19) y Kadeem Allen (18) intentaron sostener sin éxito a los Knicks en una nueva derrota.





HOUSTON ROCKETS, 112 - DENVER NUGGETS, 85

Los Rockets se impusieron a los Nuggets por 112-85 en el duelo entre el segundo y el cuarto clasificado de la Conferencia Oeste. Harden le ganó el duelo de estrellas a Jokic y puso la marca de los de Houston en 48-28, mientras que la de Denver queda en 50-24.

James Harden firmó 38 puntos, 6 asistencias y 6 rebotes y tuvo el apoyo de Eric Gordon con 18 puntos, de Clint Capela con 17 puntos y 15 rebotes y de Austin Rivers que firmó 15 tantos.

Jamale Murray logró 20 puntos y fue el máximo anotador de los Juggets. Nikola Jokic se quedó en 16 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, Malik Morris logró 16 tantos y Gary Harris 11 puntos. Juancho Hernángomez disputó 15 minutos en los que se fue sin producción tras fallar el tiro que realizó y cometió una falta personal.

MILWAUKEE BUCKS, 128 - LOS ÁNGELES CLIPPERS, 118

Los Milwaukee Bucks sumaron un nuevo triunfo que les acerca a garantizarse el título de la Conferencia Este tras imponerse a los Clippers por 128-118 en un grandísimo partido de Antetokounmpo y Middleton que se combinaron para lograr 73 puntos y poner el récord de los Bucks en 57-19.

Middleton fue el máximo anotador con 39 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias, Antetokounmpo aportó 34 tantos, 9 rebotes y 5 asistencias, Eric Bledsoe y Scott Brown lograron 15 tantos cada uno y Brook López 12 puntos y 9 rebotes. Pau Gasol y Nikola Mirotic, ambos lesionados, no jugaron.

Los Clippers (45-31) fueron liderados por el novato Gilgeous-Alexander con 21 puntos, JaMychal Green firmó 16 puntos y 8 rebotes, Wilson Chandler 15 puntos y Danilo Gallinari 14 puntos y 8 rebotes.

Resto de la jornada:

Detroit Pistons, 115 - Orlando Magic, 98

Philadelphia 76'ers, 123 - Brooklyn Nets, 110

Miami Heat, 105 - Dallas Mavericks, 99

New Orleans Pelicans, 121 - Sacramento Kings, 118