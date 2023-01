Los Nuggets y los Grizzlies mantienen su pugna en el Oeste; Antetokounmpo firma un doble-doble inédito

Jaylen Brown, con 41 puntos y doce rebotes, y Jayson Tatum, con 31 puntos y diez rebotes, lideraron el sólido triunfo de los Celtics sobre unos Pelicans en los que CJ McCollum, con 38 puntos, no fue suficiente para que su equipo sobreviviera a las bajas de Zion Williamson y Brandon Ingram.

Jayson Tatum in the Celtics win: 31 PTS 10 REB 4 AST pic.twitter.com/evbwUibLrJ

Los Celtics sumaron su cuarta victoria consecutiva y se citan este jueves con los Brooklyn Nets en un duelo entre primeros y segundos del Este, respectivamente. En los Pelicans, terceros en el Oeste, el español Willy Hernangómez no tuvo minutos.

Jokic se quedó a una asistencia de su duodécimo triple doble del año, con 21 puntos, 18 rebotes y nueve asistencias, y los Nuggets mantuvieron la primera plaza en el Oeste tras celebrar su duodécima victoria consecutiva en casa. El triunfo terminó siendo agridulce para los Nuggets, pues Jamal Murray se retiró, con el partido ampliamente ya sentenciado, tras una torsión de tobillo que pudo traer consecuencias también en su rodilla.

Los Suns, que habían sumado un gran triunfo 24 horas en San Francisco contra los Golden State Warriors, siguen sin poder contar con Devin Booker, Chris Paul. DeAndre Ayton, Cam Johnson y Jae Crowder, entre otros.

Ja Morant regresó tras dos partidos de baja y lideró con 38 puntos el séptimo triunfo consecutivo de los Grizzlies, el segundo en tres días contra los San Antonio Spurs. Jaren Jackson firmó un doble doble de 21 puntos y doce rebotes, mientras que el español Santi Aldama aportó siete puntos y cinco rebotes en 22 minutos saliendo del banquillo.

38 points

5 rebounds

4 assists



Ja and the Grizzlies pick up their 8th straight W ?? pic.twitter.com/VVFWdBvmph