Los Mavericks ganan en Brooklyn con un triplazo de Dinwiddie; Boston aplasta a Golden State

Brooklyn Nets, 111 - Dallas Mavericks, 113

Solo tres días después de anotar un triple ganador a falta de pocos segundos contra los Boston Celtics, Spencer Dinwiddie repitió la hazaña con un fantástico triple sobre la bocina con el que además se vengó de uno de sus anteriores equipos, los Brooklyn Nets.

El triplazo de Dinwiddie (22 puntos) eclipsó solo en parte el fantástico encuentro de Luka Doncic (37 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias) para unos Mavericks que remontaron tras ir perdiendo de 14 puntos en el arranque del último cuarto.

Los Nets, sin Kyrie Irving por ser un partido en casa y no estar vacunado contra el coronavirus, se dejaron guiar por Kevin Durant (23 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias), Goran Dragic (21 puntos) y Andre Drummond (14 puntos y 17 rebotes).

Golden State Warriors, 88 - Boston Celtics, 110

Los Boston Celtics, el equipo más en forma de la NBA en las últimas semanas, dieron una lección en la cancha de los Golden State Warriors, que ahora están rezando por un Stephen Curry que abandonó el partido en el segundo cuarto después de que Marcus Smart cayera sobre su tobillo izquierdo.

Jayson Tatum y Jaylen Brown, con 26 puntos por cabeza, modelaron el recital de los Celtics frente a unos Warriors con Jordan Poole como principal recurso ofensivo (29 puntos) y muy pobres en el rebote (38 frente a 53 de los de Boston).

Minnesota Timberwolves, 124 - Los Ángeles Lakers, 104

Tres derrotas seguidas y 15 partidos perdidos de sus últimos 20. Esa es la espantosa trayectoria que llevan los Lakers, que se estrellaron ante los Minnesota Timberwolves de un Karl-Anthony Towns que, tras deslumbrar hace dos días con 60 puntos, esta vez logró 30 puntos y 8 rebotes que junto a los 27 tantos de Anthony Edwards sirvieron a los Wolves para aniquilar a los Lakers.

LeBron James (19 puntos con 8 de 21 en tiros y 1 de 8 en triples) fue el máximo anotador de los angelinos, muy desacertados desde el perímetro (10 de 45 en tiros de tres). Carmelo Anthony hizo 16 puntos y Westbrook otros 15 puntos.

Utah Jazz, 125 - Chicago Bulls, 110

Mientras sus grandes rivales en el Este han pisado el acelerador, los Chicago Bulls parecen perder fuelle (3 victorias en los últimos 10 encuentros) y este miércoles cayeron ante los Utah Jazz de un Donovan Mitchell arrollador (37 puntos con 9 de 15 en triples) y de un enrachado Jordan Clarkson (26 puntos).

También fue una noche importante para el español Juancho Hernangómez, que había tenido pocas oportunidades en los Jazz pero que hoy salió de titular por las lesiones de Bojan Bogdanovic y Danuel House Jr., jugó 23 minutos y sumó 2 puntos, 5 rebotes y un tapón.

Zach LaVine (33 puntos) fue el principal anotador de los Bulls. DeMar DeRozan no estuvo tan acertado como de costumbre, aunque firmó 25 puntos y Nikola Vucevic se quedó en 10 puntos y 11 rebotes.

Cleveland Cavaliers, 114 - Philadelphia 76'ers, 118

Joel Embiid (35 puntos y 17 rebotes) celebró su 28 cumpleaños liderando la valiosa victoria de los Philadelphia 76ers en cancha de los Cleveland Cavaliers, un triunfo en el que también destacaron Tyrese Maxey (25 puntos) y James Harden (21 puntos y 11 asistencias).

Darius Garland (22 puntos y 7 asistencias) fue el mejor de unos Cavaliers que llegaron a remontar la ventaja de 17 puntos que tenían los Sixers en el segundo cuarto, pero a los que les faltó algo de precisión en el desenlace del encuentro.

Houston Rockets, 112 - Phoenix Suns, 129

Los Phoenix Suns no encontraron rival en los Houston Rockets y sumaron su tercera victoria seguida gracias a un Devin Booker fenomenal (36 puntos) y a la aportación colectiva de todo el equipo (55,8 % en tiros de campo, 49 rebotes por 33 de los Rockets).

Colistas del Oeste, los Rockets contaron como referente con el novato Jalen Green (22 puntos), mientras que el español Usman Garuba no tuvo minutos después de que el domingo regresara a las canchas después de dos meses fuera por una lesión en la muñeca izquierda.

Sacramento Kings, 126 - Milwaukee Bucks, 135

Con más sufrimiento del esperado, los Milwaukee Bucks derrotaron a domicilio a los Sacramento Kings gracias al dúo formado por Giannis Antetokounmpo (36 puntos y 10 rebotes) y Khris Middleton (32 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias). Serge Ibaka no tuvo un papel excesivamente protagonista y saliendo desde el banquillo, y en más de 17 minutos en pista, aportó 8 puntos, con 4/6 en el lanzamiento y 2 rebotes.

Domantas Sabonis (22 puntos y 7 asistencias) capitaneó a unos Kings muy dignos pero que al final sucumbieron al gran acierto de los Bucks (18 de 35 en triples). D'Aaron Fox logró 21 puntos y 7 asistencias, pero sumó 9 pérdidas que costaron muy caro a su equipo ante los actuales campeones de la NBA.

Washington Wizards, 109 - Denver Nuggets, 127

Con una enorme autoridad (ganaban de 28 puntos en el tercer cuarto), los Denver Nuggets destrozaron a domicilio a los Washington Wizards con el enésimo partidazo de Nikola Jokic (29 puntos con 10 de 14 en tiros, 13 rebotes y 8 asistencias).

Deni Avdija (19 puntos y 7 rebotes) fue el más destacado de unos Wizards en caída libre y que han perdido sus últimos cinco encuentros. Pobre partido de Kyle Kuzma en ataque que se quedó en solo 6 puntos.

Los Ángeles Clippers, 100 - Toronto Raptors, 103

Cinco victorias seguidas llevan unos Toronto Raptors que, con Paskal Siakam (31 puntos y 12 rebotes) y Fred VanVleet (21 puntos) al frente, derrotaron a domicilio y con sufrimiento a Los Angeles Clippers.

Reggie Jackson (23 puntos y 9 asistencias) y Marcus Morris (22 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) sobresalieron en un conjunto angelino que perdía de 17 puntos en el tercer cuarto, pero que llegó a tener un triple para haber forzado la prórroga.

Charlotte Hornets, 116 - Atlanta Hawks, 106

Gracias a un buen último cuarto (31-21), los Charlotte Hornets amarraron la victoria ante los Atlanta Hawks en un duelo entre dos equipos con muchos boletos para acabar en el play-in de la Conferencia Este. LaMelo Ball (22 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias) lideró a unos Hornets muy efectivos en el tiro (49,4 %).

El mejor de los Hawks fue De'Andre Hunter (21 puntos) ante la gris actuación de Trae Young (9 puntos, con 3 de 12 en tiros, y 15 asistencias).

New York Knicks, 128 - Portland Trail Blazers, 98

Frente a unos Portland Trail Blazers sin rumbo esta temporada (solo 2 victorias en sus últimos 10 encuentros), los New York Knicks se anotaron una victoria con comodidad y con RJ Barrett tirando del carro (31 puntos).

Josh Hart (17 puntos) fue el máximo anotador de unos Blazers que apenas inquietaron el ataque de sus rivales (50 en tiros de campo y 42,1 % en triples para los Knicks).

San Antonio Spurs, 122 - Oklahoma City Thunder, 120

Un fantástico triple de Lonnie Walker IV a falta de 1,8 segundos culminó la gran remontada de los San Antonio Spurs, que perdían de 16 puntos en el tercer cuarto y que acabaron sometiendo a unos Oklahoma City Thunder que no dejan de sumar desgracias (siete partidos seguidos perdiendo).

Junto a Walker IV (20 puntos), en los Spurs destacó Dejounte Murray (26 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias) en tanto que en los Thunder se quedó sin premio la estupenda actuación de Shai Gilgeous-Alexander (34 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias).