Los Lakers y los Pacers jugarán la final de la primera Copa NBA

Los Ángeles Lakers, 133 - New Orleans Pelicans, 89

No podía ser de otra forma. El destino es caprichoso y hay equipos tocados con una varita que siempre están ahí a la hora de la verdad. Los Ángeles Lakers son el claro ejemplo. Da igual que no esté siendo la temporada regular más brillante para los angelinos. Su historia es la que es y cuenta con el 'rey' en su sus filas. El binomio no podía fallar en la primera Copa NBA de la historia por la que pelearán ante Indiana después de aplastar a los Pelicans en la semifinal del Oeste (133-89).

Fue un partido sin historia en el que los Lakers arrollaron a su rival, unos Pelicans atípicos y desconocidos que vivieron un tercer cuarto horrible (43-17) que enterró definitivamente cualquier opción de los de Nueva Orleans. A escasos días de cumplir los 39 años, LeBron James fue más 'king' que nunca: 30 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias en solo 23 minutos para meter a su equipo en la final. Los mejores aparecen cuando se les necesita y él fue fiel a la cita.

LeBron James came out in ATTACK MODE to lead the Lakers to the Championship of the NBA In-Season Tournament ??



30 PTS / 9-12 FGM / 4-4 3PM / 8 AST / 23 MIN



?? The Lakers and Pacers will meet in the first-ever NBA In-Season Tournament Championship Saturday at 8:30pm/et on ABC! pic.twitter.com/fKZehP4Ko3 — NBA (@NBA) December 8, 2023

El resto de titulares de los Lakers brillaron y acompañaron a su gran referente: Anthony Davis (16 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias), Tareaun Prince (15 puntos) y D'Angelo Russell (14 puntos). Desde el banquillo, como siempre, no faltó a su cita Austin Reaves (17 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias).

Los Pelicans, sobrepasados por completo, sufrieron el flojo partido de sus estrellas. Zion Williamson se quedó en 13 puntos, Brandon Ingram firmó 9 tantos con un lamentable 4/13 en tiros, pero peor estuvo C.J McCollum, que también hizo solo 9 puntos con 4/14 en tiros. El mejor fue Troy Murphy desde el banquillo con 14 puntos.

Milwaukee Bucks, 119 - Indiana Pacers, 128

Los Indiana Pacers dieron la gran sorpresa y serán el rival de los Lakers en la final del NBA In-Season Tournament después de tumbar a los Bucks de Antetokounmpo y Lillard en otra clase magistral de dirección de su base Tyrese Haliburton. En el T-Mobile Arena, engalanado para la Final Four de esta histórica primera edición del torneo 'copero', abrió fuego la semifinal entre los Bucks y los Pacers.

Un primer cuarto igualado (29-27) dio paso a un segundo periodo en el que la franquicia de Indianápolis se despegó en el marcador, gracias a su habitual estilo de ataque vertiginoso. Su gran estrella, el base Tyrese Haliburton, mostró credenciales para optar al MVP de una competición en la que está brillando en la dirección de juego y también en el reparto de pases. Sin embargo, el despertar ofensivo del escolta Damian Lillard logró que el equipo de Wisconsin remontase después del descanso (de 51-63 a 94-91).

Tyrese Haliburton would NOT be denied reaching the first-ever NBA In-Season Tournament Championship!



?? 27 PTS

?? 15 AST

?? 0 TO



His 3rd game this season with 25+ PTS, 15+ AST and 0 TO. No other player has more than 1 such game in their CAREER since turnovers were first tracked… pic.twitter.com/vWndJ8WIbb — NBA (@NBA) December 8, 2023

De nuevo el buen juicio de Haliburton, que acabó con 27 puntos y 15 asistencias, se unió a la destreza de su compañero Myles Turner bajo el aro (26 puntos y 10 rebotes) para amarrar el triunfo en los últimos minutos del cuarto acto. El alero griego Giannis Antetokounmpo, pese a anotar 37 puntos y capturar 10 rebotes, no evitó la derrota de los Bucks. Lillard aportó 24 tantos, 7 rebotes y 7 asistencias y Khris Middleton firmó 20 tantos y 7 rebotes.