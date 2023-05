Los Lakers destronan a los Warriors y jugarán la final en el Oeste; los Heat, a la final del Este

Los Lakers están de vuelta. Tras un inicio ridículo de temporada (2-10), el conjunto angelino ha firmado una recuperación tan espectacular como asombrosa y este viernes se clasificó para la final del Oeste al derrotar a los vigentes campeones de la NBA, los Golden State Warriors (122-101 y 4-2 en la serie).

Liderados por LeBron James y Anthony Davis, estos imprevisibles pero apasionantes Lakers se medirán por un puesto en las Finales a los Denver Nuggets de Nikola Jokic.

Los Nuggets jamás han ganado un anillo y ni siquiera han disputado unas Finales mientras que los Lakers son, junto a los Boston Celtics, el equipo más laureado de la historia (17 títulos cada uno).

Nuggets y Lakers se cruzaron en la final del Oeste en la 'burbuja' de 2020 con victoria para el equipo de LeBron que posteriormente se proclamaría campeón.

Al margen de esa temporada pandémica, esta es la primera final del Oeste para los de púrpura y oro desde 2010, cuando el conjunto de Kobe Bryant y Pau Gasol conquistó el anillo ante los Celtics.

Sin importar lo que suceda a partir de ahora, estos muy meritorios Lakers han protagonizado una resurrección para los libros de historia de la NBA: de una franquicia arruinada durante meses a un equipo rabiosamente competitivo en los playoff (vía 'play-in') gracias a una transformación radical en el mercado de fichajes y una fe ciega en sus posibilidades.

Un LeBron magistral consiguió su primer partido con más de 30 puntos en los playoff desde 2020 y se salió con 30 tantos, 9 rebotes y 9 asistencias.

En una soberbia actuación coral y de tremendo despliegue defensivo le acompañaron cinco jugadores con más de 10 puntos incluyendo a un descomunal Anthony Davis (17 puntos y 20 rebotes) y a un decisivo Austin Reaves (23 puntos y 6 asistencias).

En cambio, los legendarios Warriors de Stephen Curry y de los cuatro títulos en ocho años vivieron su primera eliminación en unos playoff ya que siempre que llegaron a las eliminatorias alcanzaron las Finales.

Además, Golden State, con una noche nefasta en el triple (13 de 48), puso fin con esta eliminatoria a 28 series consecutivas con al menos una victoria a domicilio.

Curry fue el máximo anotador 32 puntos pero sufrió en la puntería con un 11 de 28 en tiros y un 4 de 14 en triples.

Peores aún fueron las veladas para el olvido de Klay Thompson (8 puntos con un terrorífico 3 de 19 en tiros y 2 de 12 en triples) y Jordan Poole (7 puntos con 3 de 10 en intentos a canasta).

Los Miami Heat, que llegaron a los playoff como octavos de su conferencia y sufriendo mucho en el 'play-in', eliminaron este viernes a los New York Knicks (quintos) y se clasificaron para la final del Este completando una enorme hazaña (96-92, 4-2 en la serie).

They couldn't handle that Miami HEAT after all ??



HEAT IN 6 pic.twitter.com/ZSnKiStZxR