Los Lakers aprenden a ganar sin LeBron; nuevo desastre de Brooklyn; partidazo sin premio de Doncic

Sacramento Kings, 112 - Brooklyn Nets, 101

Los Brooklyn Nets naufragaron en el último cuarto (29-15) y se dejaron remontar su partido ante los Sacramento Kings, que venían en un estado de ánimo ruinoso tras haber perdido los últimos siete encuentros. Siete jugadores de los Kings metieron más de 10 puntos, con Harrison Barnes como máximo anotador con 19 puntos y Tyrese Haliburton con 12 puntos y 11 asistencias.

Mientras que Nic Claxton fue el mejor de los Nets (23 puntos y 11 rebotes) en una noche para el olvido de James Harden (4 puntos con 2 de 11 en tiros) y Kyrie Irving (15 puntos con 5 de 15 en tiros). Brooklyn lleva seis derrotas seguidas.

Los Ángeles Lakers, 99 - Portland Trail Blazers, 94

En un partido de poco brillo y escasa puntería, Carmelo Anthony (24 puntos, con 8 de 12 en intentos, y 8 rebotes) y Anthony Davis (30 puntos y 15 rebotes) consiguieron doblegar a unos Portland Trail Blazers liderados por Norman Powell (30 puntos y 5 rebotes). LeBron James se perdió su cuarto partido consecutivo por molestias en la rodilla, pero los Lakers lograron romper su racha de tres derrotas seguidas.

Philadelphia 76'ers, 103 - Washington Wizards, 106

En Filadelfia se medían dos tendencias completamente opuestas: las cinco victorias seguidas de los Sixers contra las seis derrotas consecutivas de los Wizards. Contra todo pronóstico, fueron los de Washington quienes se llevaron el triunfo en los últimos segundos gracias a Kyle Kuzma (24 puntos y 7 rebotes) y Spencer Dinwiddie (triple-doble con 14 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias).

The @WashWizards won a tough matchup in Philly led by Kyle Kuzma!@kylekuzma: 24 PTS | 7 REB | 3 BLK | 4-6 3PM pic.twitter.com/yefv5KkPdh — NBA (@NBA) February 3, 2022

Joel Embiid (27 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias) fue el mejor de los Sixers en los que también brillaron Tyrese Maxey (22 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias) y Tobias Harris (18 puntos y 9 rebotes).

Dallas Mavericks, 114 - Oklahoma City Thunder, 120

Luka Doncic tiró del carro con 40 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias, pero los Dallas Mavericks cayeron de forma inesperada y en casa ante los Oklahoma City Thunder tras una prórroga. El esloveno firmó 15-33 tiros de campo, pero un error suyo en defensa permitió al rival forzar el tiempo extra.

Tre Mann and Lu Dort were letting it fly from deep as they combined for 59 PTS & 12 3PM to get the win for the @okcthunder in OT! #ThunderUp@Tre2Mann3: 29 PTS | 6-8 3PM @luthebeast: 30 PTS | 6 REB | 6 3PM pic.twitter.com/ARnzmDZYMS — NBA (@NBA) February 3, 2022

Luguentz Dort (30 puntos y 6 rebotes) y Tre Mann (29 puntos) le dieron una valiosa victoria a los Thunder, que son penúltimos en el Oeste y que no ganaban dos partidos seguidos desde hace casi dos meses.

Houston Rockets, 115 - Cleveland Cavaliers, 104

Peor lugar que los Thunder ocupan los Rockets, colistas en el Oeste, pero el equipo de Houston se dio una alegría al derrotar a los pujantes Cleveland Cavaliers con solvencia y con Jalen Green y Christian Wood al frente (21 puntos por cabeza). Con el triunfo los Rockets rompieron una racha de 11 derrotas consecutivas.

Christian Wood & Jalen Green led the @HoustonRockets to the win in H-town!@ChrisWood_5: 21 PTS, 7 REB, 4 AST @JalenGreen: 21 PTS, 5 REB, 5 AST pic.twitter.com/zertB0TGiQ — NBA (@NBA) February 3, 2022

Evan Mobley (29 puntos y 12 rebotes) fue el máximo anotador de unos Cavaliers que perdieron 17 balones y en los que también sobresalió desde el banquillo Kevin Love con 21 puntos y 13 rebotes.

Utah Jazz, 108 - Denver Nuggets, 104

Los Utah Jazz se aprovecharon de la ausencia de Nikola Jokic y, con una victoria ajustada ante los Denver Nuggets, acabaron con una muy preocupante racha de cinco partidos seguidos perdiendo. Trent Forrest (18 puntos) fue el máximo anotador de los seis jugadores de los Jazz por encima de los 10 puntos

Bryn Forbes (26 puntos) fue el principal referente de los Nuggets sin Jokic. El argentino Facundo Campazzo, que no atraviesa por su mejor momento con los de Denver, no tuvo minutos en el partido.

New York Knicks, 108 - Memphis Grizzlies, 120

Los Memphis Grizzlies explotaron las debilidades de los New York Knicks y ganaron en el Madison Square Garden un partido que en el segundo cuarto ya dominaban por 19 puntos. Jaren Jackson Jr. (26 puntos y 10 rebotes) encabezó a los Grizzlies junto a Ja Morant (23 puntos y 9 asistencias) y Ziaire Williams (21 puntos). Santi Aldama no jugó ni un solo minuto.

The @memgrizz got the win as Ja Morant & Jaren Jackson Jr. combined for 49 PTS on the road in NYC! #GrindCity@JaMorant: 23 PTS, 9 AST, 3 STL@jarenjacksonjr: 26 PTS, 10 REB, 2 BLK pic.twitter.com/gcw6yw3YmP — NBA (@NBA) February 3, 2022

Evan Fournier (30 puntos y 5 rebotes) hizo lo propio con los Kniks en los que también brillaron RJ Barrett (23 puntos) y Julius Randle (18 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias).

Indiana Pacers, 118 - Orlando Magic, 119

Los Orlando Magic, colistas en el Este, apretaron en los últimos minutos para lograr una muy meritoria remontada en la cancha de los Indiana Pacers. El mejor en los Magic fue Gary Harris con 22 puntos. Wendall Carter hizo 19 puntos y 18 rebotes.

En los Pacers destacaron Caris LeVert (26 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias), Terry Taylor (24 puntos y 16 rebotes) y Torrey Craig (22 puntos).

Boston Celtics, 113 - Charlotte Hornets, 107

Los Boston Celtics sufrieron pero al final amarraron la victoria ante los Charlotte Hornets de un fantástico LaMelo Ball (38 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias). Josh Richardson (23 puntos) y Marcus Smart (22 puntos) guiaron a unos Celtics que suman tres victorias seguidas.

?? 38 PTS | 6 REB | 9 AST | 2 STL | 4 3PM



LaMelo Ball dropped 21 in the second half on his way to 38 points in Boston! pic.twitter.com/9Mpcay6MnI — NBA (@NBA) February 3, 2022