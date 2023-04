Los Huskies conquistan su quinto título de la NCAA

Los UConn Huskies conquistaron este lunes el quinto título nacional universitario (NCAA) de su historia, al imponerse por 76-59 a los San Diego State Aztecs en la final disputada en Houston (Texas).

Los Huskies salieron ganadores impulsados por sendos dobles dobles de 19 puntos y 10 rebotes de Tristen Newton y 17 puntos y 10 rebotes de un extraordinario Adama Sanogo, dominante en la pintura y protagonista con cinco rebotes ofensivos. También fueron decisivos los 16 puntos de Jordan Hawkins para los de Connecticut.

El equipo de Dan Hurley tumbó a unos Aztecs que pagaron sus bajos porcentajes en tiros (32 %), en los que Keshad Johnson fue el mejor con 14 puntos y Darrion Trammell y Lamont Butler firmaron 13 tantos cada uno.

Arrancó de forma positiva San Diego State, pero su ilusión apenas duró pocos minutos, pues después de su 14-6, sufrió un demoledor parcial de 16-2 en nueve minutos que se extendió hasta un 30-10 para colocarse por delante 36-20 y tomar su máxima ventaja. Los Huskies tiraron con un 50 % de acierto en tiros de campo, mientras que San Diego State apenas anotó 24 puntos en la primera mitad, con un modesto 29 % de acierto.

Tras ir perdiendo por doce puntos al descanso, San Diego State vio incrementarse la desventaja a quince puntos al comienzo de la segunda mitad, pero con orgullo selló un parcial de 9-0 que le acercó a cinco puntos poniendo el 60-55 con menos de cinco minutos por jugar.

Sin embargo, un triple de Hawkins y dos libres de un Sanogo dominante en la pintura relanzaron a UConn hacia el 69-57 con 1.54 en el cronómetro que dejó muy tocados a los Aztecs. El margen volvió a aumentar hasta el definitivo 76-59 con un libre de Jackson Jr con 30 segundos por jugar, celebrando con un sentido abrazo con su técnico Hurley.

.@UConnMBB's road to a #NationalChampionship title ??



What a run for the Huskies ?? pic.twitter.com/9id9pT0QxA