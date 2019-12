Los Holiday hacen historia en el Pacers-Pelicans; Zach Randolph se retira

El veterano Zach Randolph informó este sábado a través de las redes sociales que se retira del baloncesto tras 17 años de carrera en la NBA. Inicialmente había dado la noticia a TMZ Sports, pero este sábado la confirmó. "Le di todo a este juego, y me devolvió todo y más", escribió Randolph en las redes sociales.

"El baloncesto siempre formará parte de mí. Desde Marion, East Lansing, Portland, Nueva York, Los Ángeles, Memphis, Sacramento y todos los demás. Gracias a todos por este viaje increíble", agrega.

Originalmente adquirido por los Trail Blazers de Portland en 2001, Randolph jugó 17 temporadas en la NBA con ese equipo, los Knicks, los Clippers, los Grizzlies y los Kings. Randolph estuvo fuera durante toda la temporada 2018-19, ya que los Mavericks de Dallas le dieron de baja en febrero, después de adquirirlo en un intercambio con los Kings.

Randolph termina su carrera en la NBA con un promedio de 16.6 puntos y 9.1 rebotes por partido. Sus contribuciones más significativas se dieron con los Grizzlies, a quienes ayudó a marcar el comienzo de la era "Grit and Grind" con una franquicia que se convirtió en una venta constante después de años de asientos vacíos en el campo "FedEx".

Randolph participó dos veces en el Partido de Estrellas y ganó el premio al Jugador con mejor Desarrollo en 2003-04. Randolph, de 38 años, terminó su carrera como líder absoluto de los Grizzlies en tiros de campo y rebotes. El propietario mayoritario de los Grizzlies, Robert Pera, dijo en 2017 que ningún otro jugador de la franquicia volverá a usar el número 50 de Z-Bo.

La familia Holiday protagonizó la pasada noche un hito en la historia de la NBA al ver como tres hermanos jugaban por primera vez en la liga en un mismo partido cuando se enfrentaron los Pelicans de Nueva Orleans y los Pacers de Indiana.

Los protagonistas fueron Justin, Jrue y Aaron Holiday, quienes al final se repartieron honores con triunfo individual para Aaron, el base titular de los Pacers, que consiguió 25 puntos, líder de su equipo y del partido. Pero ni el resultado final ni lo conseguido en el apartado individual por cada uno de los tres hermanos tenía más valor que el haber hecho historia cuando Justin entró al partido a falta de 5:13 minutos del final del primer cuarto.

Los tres hermanos estuvieron al mismo tiempo en la pista con 4:54 minutos por jugarse del tercer periodo. Jrue y Aaron todavía estaban en la pista desde el comienzo de la segunda mitad y Justin volvió a entrar como reserva con los Pacers.

"Es una bendición", declaró Shawn Holiday, el padre de los hermanos antes del partido. "No hay otra forma de decirlo. No podrías escribir el guión mejor que esto". Holiday admitió que "al verlos crecer, no te imaginabas que pudiese suceder algo como lo de esta noche, que compitan al mismo nivel en esta etapa profesional, es algo sorprendente".

Los tres hermanos estuvieron apoyados durante el partido por más de 30 familiares que llegaron hasta Nueva Orleans para no perderse el momento histórico de la familia Holiday.

Jrue, de 29 años, ingresó a la NBA en 2009 cuando fue seleccionado por los Sixers de Filadelfia. Justin, un año mayor que Jrue, hizo su debut en la NBA también con los Sixers en abril de 2013 y ambos jugaron juntos por un tiempo muy breve esa temporada. El hermano más joven de Holiday, Aaron, de 23 años, no hizo su debut hasta 2018, cuando fue la selección número 23 por los Pacers.

Los tres hermanos jugaron uno contra el otro la temporada pasada, pero la posibilidad de que los tres lo hiciesen la pasada noche se dio cuando durante el descanso el verano Justin firmó contrato por un año con los Pacers.