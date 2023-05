Los Heat aplastan a los Celtics y ya acarician la final

Los Miami Heat han humillado en la madrugada del domingo a los Boston Celtics (128-102) y se ponen a tiro de conseguir su pase a las Finales de la NBA. Los de Spoelstra se han ganado una buena renta en el playoff (3-0) pese a que llegaron como octavos del Estey teniendo que jugar el play-in. El mágico final de temporada de los Heat, los puede llevar a ser el segundo equipo en la historia de la NBA que alcanza las Finales como octavo de su conferencia, después de que lo hicieran los Knicks en 1999.

BAM WAS THROWING IT DOWN IN GAME 3 ??



The @MiamiHEAT are up 3-0 in the East Finals. pic.twitter.com/pZv5jdMZN1