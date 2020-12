Los Clippers dan a Paul George 226 millones de dólares por cinco temporadas

El alero de Los Ángeles Clippers Paul George firmó una extensión máxima de contrato que le garantiza 226 millones de dólares durante los próximos cinco años, informó este jueves el equipo de la NBA.

El agente de George, Aaron Mintz, de la compañía CAA Sports, también confirmó el acuerdo alcanzado por su cliente, que tiene todavía un año en vigor y por el que recibirá un salario de 35,4 millones de dólares, todos garantizados. George tenía una opción de jugador para la temporada 2021-22 que será reemplazada por la extensión de cuatro años, que incluye una nueva opción de jugador para la temporada 2024-25.

Continuing our journey together.



We’ve signed @Yg_Trece to a contract extension. pic.twitter.com/iXRnzaPm27