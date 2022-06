Los Celtics asaltan el Chase Center y se llevan el primer partido de las Finales ante los Warriors

Los Boston Celtics golpearon primero y se llevaron este jueves a domicilio el partido inaugural de las Finales de la NBA ante los Golden State Warriors (108-120).

El dominicano Al Horford (26 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias), Jaylen Brown (24 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias) y Derrick White (21 puntos) fueron los mejores de unos Celtics que arrasaron en el último cuarto (16-40) y que se sobrepusieron a la noche gris de su estrella, Jayson Tatum (12 puntos con 3 de 17 en tiros).

Al Horford did not disappoint in his NBA Finals debut, leading the @celtics in scoring with 26 points and setting a record for three-pointers made in a Finals debut (6)! pic.twitter.com/YKr5IQgyXm