Los Celtics frenan a Ja Morant; Doncic le gana el duelo a Curry; Lakers y Nets, a la deriva

Los Ángeles Clippers, 132 - Los Ángeles Lakers, 111

Cuatro derrotas seguidas, solo una victoria en sus últimos ocho partidos y siete encuentros perdidos consecutivos ante los Clippers. Ese es el descorazonador panorama de Los Ángeles Lakers, que se vieron arrollados por sus rivales y vecinos en un tercer parcial demoledor (40-18) en el que cedieron sus opciones de triunfo.

?? @Reggie_Jackson leads the @LAClippers to 5 in a row!



36 points (season high)

8 boards

9 assists pic.twitter.com/C10U7aSIg2 — NBA (@NBA) March 4, 2022

Reggie Jackson (36 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias) fue el héroe de unos Clippers fabulosos que llevan cinco victorias seguidas mientras que el mejor de los Lakers fue LeBron James (26 puntos y 8 rebotes).

Brooklyn Nets, 107 - Miami Heat, 113

Ni el regreso de Kevin Durant (31 puntos) tras mes y medio lesionado sirvió para que los Brooklyn Nets enderezaran su rumbo, ya que desperdiciaron una ventaja de 16 puntos en el segundo cuarto y acabaron sumando su tercera derrota seguida (solo tres victorias en sus últimos diez encuentros).



Bam Adebayo (30 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias) guió a unos Miami Heat que se mantienen al frente del Este con una marca de 42-22 y en los que también brillaron Tyler Herro con 27 puntos y 8 asistencias, Caleb Martin con 22 puntos y Max Struss con 21 tantos.

Dallas Mavericks, 122 - Golden State Warriors, 113

Luka Doncic (41 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias) se impuso a Stephen Curry (21 puntos y 9 asistencias) para que los Dallas Mavericks sumaran su tercer triunfo seguido y su octava victoria en sus últimos diez encuentros.

Luka was in command tonight ??



41 points, 9 assists.. every facet of @luka7doncic's offensive game was on display in the @dallasmavs win. pic.twitter.com/VzoB3xe8CD — NBA (@NBA) March 4, 2022

Frente a estos Mavericks lanzados, los Golden State Warriors atraviesan su peor momento de la temporada y solo han conseguido tres victorias en sus últimos diez partidos. Jordan Poole fue el mejor de los Warriors con 23 tantos.

Boston Celtics, 120 - Memphis Grizzlies, 107

Jayson Tatum cumplía 24 años y lo celebró a lo grande destrozando a los Memphis Grizzlies con 37 puntos y 6 rebotes en un encuentro que los Boston Celtics dominaron de principio a fin (51,7 % de acierto en tiros de campo). La estrella de los Celtics se apoyó en Al Horford (21 puntos y 15 rebotes) y Marcus Smart (18 puntos y 12 asistencias) para dar el triunfo a un equipo al alza.

Birthday Buckets.



37 points (including 21 in the 4th) for @jaytatum0 on his 24th bday to lift the @celtics! pic.twitter.com/E1InCvt4lJ — NBA (@NBA) March 4, 2022

El partidazo de Ja Morant (38 puntos y 7 asistencias) no fue suficiente ante unos Celtics que han ganado ocho de sus últimos diez duelos y que asustan mucho en el Este. Jaren Jackson hizo otros 20 puntos para los Grizzlies, que son terceros en la Conferencia Oeste.

Atlanta Hawks, 130 - Chicago Bulls, 124

Tres derrotas seguidas llevan unos Chicago Bulls que parecen haber perdido ímpetu en el Este y que sucumbieron en los últimos minutos ante el acierto de un enorme Trae Young (39 puntos y 13 asistencias) y el triple final de Bogdan Bogdanovic (20 puntos) que cerró la victoria de los Hawks.

?? 39 points for Trae Young

?? 16 in the 4Q on 6-6 shooting

?? 13 assists

?? 7-9 from three@TheTraeYoung took over in the @ATLHawks win! pic.twitter.com/y7m996MeVP — NBA (@NBA) March 4, 2022

DeMar DeRozan y Zach LaVine, con 22 puntos por cabeza, lideraron a unos Bulls con dudas y que con esta derrota caen al tercer puesto del Este. Nikola Vucevic hizo otros 21 puntos y 11 rebotes.

Toronto Raptors, 106 - Detroit Pistons, 108

La otra sorpresa de la noche la dieron los Detroit Pistons, penúltimos en el Este y que asaltaron Toronto gracias a una canasta de Saddiq Bey (23 puntos y 6 rebotes) a falta de 14 segundos y un gran tapón de Cade Cunningham (22 puntos y 12 rebotes) que impidió la remontada de los Raptors.



Pascal Siakam fue el máximo anotador de los canadienses con 28 puntos, el rookie Scott Barnes hizo 21 puntos y 10 rebotes y Precious Achiuwa aportó 18 tantos desde el banquillo.

San Antonio Spurs, 112 - Sacramento Kings, 115

Con mucha frialdad desde los tiros libres en el desenlace, Harrison Barnes (27 puntos) le dio a los Sacramento Kings una ajustada victoria ante unos San Antonio Spurs liderados por Lonnie Walker (30 puntos) y Dejounte Murray (29 puntos, 12 asistencias y 7 rebotes).

Los Spurs llegaron a ponerse por delante en el último cuarto pero al final les pesó su inferioridad en el rebote (39 frente a 49) y su desacierto desde la línea de personal (8 de 16).