Los Bucks ganan a los Suns y se quedan a una victoria del anillo

Los Milwaukee Bucks ganaron a domicilio este sábado a los Phoenix Suns (119-123) para colocar el 2-3 en las Finales y serán campeones de la NBA si logran la victoria en su cancha el próximo martes. La portentosa actuación de los Bucks se basó en el fantástico rendimiento de su trío estelar: Giannis Antetokounmpo (32 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias), Khris Middleton (29 puntos y 7 rebotes) y Jrue Holiday (27 puntos y 13 asistencias).

Por parte de los Suns, Devin Booker anotó 40 puntos pero estuvo demasiado solo en la ofensiva local durante la mayor parte del encuentro. Tras cuatro partidos que se resolvieron con victorias locales, los Bucks arrebataron el factor cancha a los Suns y acarician su primer anillo de la NBA en medio siglo (solo cuentan en sus vitrinas con el título de 1971). Los de Milwaukee perdieron los dos primeros encuentros de estas Finales, pero se han recuperado a lo grande al llevarse los tres siguientes.

