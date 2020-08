Los Lakers de LeBron James se aseguran el primer puesto de la Conferencia Oeste

El pívot Anthony Davis recuperó su mejor inspiración encestadora y poder dentro de la pintura que le permitieron aportar un doble-doble de 42 puntos y 12 rebotes con los que ayudó a Los Ángeles Lakers a vencer por116-108a los Jazz de Utah. La victoria permitió a los Lakers asegurar el primer lugar de la Conferencia Oeste, además de olvidarse de la derrota que el pasado fin de semana sufrieron ante los Raptors de Toronto.

Los Lakers (51-15) poseen una ventaja de seis juegos sobre los Clippers de Los Ángeles y tienen cinco encuentros de clasificación antes de comenzar su primera carrera de playoffs desde 2013.

Utah (42-25) ha asegurado un puesto en los playoffs y es quinto en el Oeste, medio juego detrás de los Rockets de Houston y medio juego por delante de Thunder de Oklahoma City, que este lunes también perdieron 113-121, en la prórroga, ante Nuggets de Denver.

La canasta final de Davisresultó en una jugada de 4 puntos con 42 segundos restantes, al hacer un triple y recibir una falta del pívot francés Rudy Gobert e hizo el siguiente tiro libre para darle a los Lakers una ventaja parcial de 114-104, que sería decisiva.

The @Lakers clinch the West's #1 seed behind @AntDavis23 's DOMINANT performance! #WholeNewGame 42 PTS | 12 REB | 3 STL | 4 3PM pic.twitter.com/JQJcfdsmeG

El alero estrella LeBron James anotó 22 puntos, el pívot Dwight Howard tuvo 11 y el escolta Kentavious Caldwell-Pope agregó 10 tantos que también ayudaron al triunfo de los Lakers.

El escolta Donovan Mitchell, de los Jazz, respondió con una jugada propia de 4 puntos que redujo el margen a 114-106 con 36 segundos restantes. Pero el equipo de Utah no pudo acercarse más. Davis hizo dos tiros libres con 5,2 segundos restantes para concluir el marcador.

Mitchell anotó 33 puntos y el base Mike Conley tuvo 24 tantos, ambos como máximos encestadores de los Jazz. Gobert consiguió otro doble-doble de 16 puntos y 13 rebotes que lo dejaron como el mejor del equipo en el juego interior, sin que al final pudiese ser factor ganador.

Los Lakers venían de una derrota por 102-107 ante Toronto en la que Davis aportó 14 puntos tras anotar apenas dos tiros de los siete que hizo a canasta. Davis tuvo 24 puntos al medio tiempo, marcando la vigésima vez esta temporada que ha anotado al menos 20 puntos antes de irse a los vestuarios para el descanso del medio tiempo.

LBJ and AD run the pick and roll to perfection! #WholeNewGamepic.twitter.com/kYXApoO1jr