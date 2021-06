Los Angeles Clippers y Atlanta Hawks se ponen a una victoria de la final de sus series

Los Angeles Clippers y Atlanta Hawks se han quedado a una sola victoria de la clasificación para la siguiente ronda en los 'Playoffs' de la NBA tras colocar el 3-2 favorable en sus series ante Utah Jazz y Philadelphia Sixers, respectivamente.

En Salt Lake City, los Clippers se repusieron a la mala noticia de Kawhi Leonard, que podría no volver a jugar esta temporada por una lesión de rodilla, y Paul George se reivindicó como gran estrella de la NBA para liderar el triunfo visitante por 111-119.

Paul George's big night propels the @LAClippers to a win in Game 5 and a 3-2 series advantage! #ThatsGame #NBAPlayoffs 37 PTS | 16 REB | 5 AST Game 6: Friday at 10pm/et on ESPN pic.twitter.com/c1cUPZpFKL

El alero se fue a un sobresaliente 'doble-doble' de 37 puntos y 16 rebotes y, con la ayuda de Marcus Morris (25) y Reggie Jackson (22), comandó un triunfo que pone a los angelinos a un paso de la final del Oeste. En cuanto a los locales, el mejor fue Bojan Bogdanovic (32), pero pesó la falta de puntería de Donovan Mitchell (6/19 en tiros de campo).

En cuanto al Este, los Hawks firmaron un impresionante remontada en Filadelfia, donde llegaron a perder por 26 puntos en el tercer cuarto, pero nunca se rindieron de la mano una vez más de un imperial Trae Young (39 puntos) que volvió a demostrar su sangre fría en los momentos decisivos.

Relive the best @ATLHawks buckets down the stretch to complete their 26-point comeback win in Game 5 and take a 3-2 series lead! #ThatsGame#NBAPlayoffs



Game 6: Friday at 7:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/gr63UoeBOb