Lección de King James a Antetokounmpo para dejar a los Lakers en la cima de la NBA

Milwaukee Bucks, 106 - Los Ángeles Lakers, 113

LeBron James vivió su momento especial de revancha cuando Los Ángeles Lakers visitaron el campo de los Milwaukee Bucks y lograron la victoria que les permitió quedarse de nuevo en solitario al frente de la clasificación de la Conferencia Oeste y de la NBA con un registro de 12 victorias y solo 4 derrotas.

Lo consiguieron al vencer a domicilio por 106-113 a los Bucks, con la superestrella, el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, actual Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, al frente y al que LeBron James quiso demostrar quién sigue siendo el 'King' en la NBA.

LBJ drops season-high! ��@KingJames' 34 PTS (6 3PM), 8 AST propels the @Lakers past MIL as they move to 8-0 on the road! #LakeShowpic.twitter.com/dX2lc8Uyjw — NBA (@NBA) January 22, 2021

Varios meses han tenido que pasar para que James haya saldado con una brillante actuación individual lo que consideró un desplante y falta de respeto a su figura y clase tras quedar relegado a un segundo plano en la elección del MVP, que le dieron por segundo año consecutivo a Antetokounmpo. "Sin decir que el ganador no se merecía el premio, lo que me enfureció es la manera como se dieron los votos que recibí", llegó a decir en esa ocasión el jugador de los Lakers.

King James anotó 34 puntos, el máximo de la temporada, repartió 8 asistencias y capturó 6 rebotes en su duelo individual con Antetokounmpo. Kentavious Caldwell-Pope anotó 7 de 10 triples y se fue hasta los 23 puntos, Anthony Davis sumó 18 puntos y 9 rebotes y Montrez Harrell otros 12 tantos. Marc Gasol jugó 18 minutos en los que sumó 3 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias.

Por su parte, Antetokounmpo logró un doble-doble de 25 puntos y 12 rebotes para Milwaukee (9-6), pero también cometió nueve pérdidas de balón. Jrue Holiday anotó 22 tantos y el alero Khris Middleton llegó a las 20 anotaciones, que no evitaron la segunda derrota consecutiva del equipo de Milwaukee.

Utah Jazz, 129 - New Orleans Pelicans, 118

Donovan Mitchell confirmó que ha encontrado su mejor inspiración encestadora y con 36 puntos, incluidos seis triples de ocho intentos, llevó a los Utah Jazz a un nuevo triunfo tras imponerse por 129-118 a los New Orleans Pelicans y extender a siete la racha de partidos seguidos ganados que se colocan con una marca de 11-4.

Mitchell, que anotó 11 de 19 tiros de campo, también estuvo perfecto desde la línea de personal (6-6), capturó 7 rebotes y repartió 5 asistencias. Mike Conley, que comienza a jugar su mejor baloncesto desde que llegó a Utah, anotó otros 20 puntos y repartió 6 asistencias, Jordan Clarkson, llegó a los 19 puntos y Rudy Gobert aportó un doble-doble de 12 puntos, 11 rebotes y puso tres tapones.

El alero Zion Williamson anotó 27 puntos al frente del ataque de los Pelicans (5-9), que perdieron el segundo partido consecutivo y tienen marca de 3-6 fuera de su campo. Brandon Ingram firmó 23 puntos y Lonzo Ball otros 14. Willy Hernángomez disputó dos minutos con 2 puntos y 1 rebote en su casillero.

Golden State Warriors, 104 - New York Knicks, 119

RJ Barrett y Julius Randle se combinaron con 44 puntos y encabezaron el ataque de los New York Knicks que vencieron este jueves a domicilio 104-119 a los Golden State Warriors y lograron el tercer triunfo consecutivo. Barrett se encargó de anotar 28 puntos y repartir 5 asistenciasal frente del ataque de los Knicks (8-8). Mientras que Randle, convertido en el nuevo jugador franquicia de los Knicks, logró 16 puntos, 17 rebotes y 9 asistencias.

El base Stephen Curry volvió a ser el líder destacado de los Warriors (8-7) al aportar 30 puntos, aunque falló 9 de 14 intentos de triples, que no evitaron la derrota de su equipo. Andrew Wiggins se quedó en 17 puntos y 9 rebotes y James Wiseman logró 15 puntos y 8 rebotes.