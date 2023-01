LeBron James sigue haciendo historia en la NBA; Jokic suma un nuevo triple-doble en la victoria de los Nuggets

LeBron se unió a Kareem Abdul-Jabbar como el único jugador en la NBA que ha llegado a los 38.000 puntos pero los Lakers sumaron su tercera derrota consecutiva tras un final muy apretado en el que Russell Westbrook perdió la última posesión.

LeBron tonight:



35 PTS

8 REB

10 AST



Only the second player in NBA history to score 38,000 career points ?? pic.twitter.com/W7DvUvFB7s