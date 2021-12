LeBron James no puede con el Chicago Bulls de DeRozan; los Suns, en racha

Saddiq Bey anotó 26 puntos para liderar a los Detroit Pistons en partido que acabó con victoria por 100-90 ante los Miami Heat y con ello frenaron en 14 su cadena de derrotas consecutivas.

Bey encestó siete de sus 13 lanzamientos de campo, incluyendo tres de los seis que tuvo desde la línea de los tres puntos y nueve de sus 10 tiros libres para que los Pistons evitaran establecer una nueva marca de derrotas en una temporada.

El veterano base Kyle Lowry, anotó 19 puntos y dio 10 asistencias, para concluir con un doble-doble, para ser el pilar del ataque de los Heat.

Damian Lillard fue nuevamente el hombre clave para Portland Trail Blazers, quienes frenaron en cinco la racha de triunfos de los Memphis Grizzlies, a quienes superaron por 100-105, en la NBA. Lillard anotó 32 puntos, dio cinco asistencias y tomó cinco rebotes para liderar el ataque de Portland.

Norman Powell encestó cinco lanzamientos de tres puntos y se acreditó 28 puntos para acompañar al veterano armador en el ataque. Los Grizzlies, quienes habían salido por la puerta grande en sus pasados cinco encuentros, no pudieron lograrlo, a pesar de la gran labor ofensiva de Dillon Brooks, quien acabó con 37 puntos.

Tres jugadores de los Kings anotaron más de 20 puntos y de esta manera lograron la victoria por 121-114 sobre los San Antonio Spurs.

Buddy Hield lideró al equipo, al anotar el mayor total de puntos en el partido, con 29, siendo respaldado por un doble-doble de Tyrese Haliburton, quien se fue del encuentro con 27 puntos y 11 asistencias. Damian Jones, con 23 tantos, fue el tercer arma utilizada por los Kings en la parte ofensiva.

Los números de Dejounte Murray fueron: 25 puntos, nueve asistencias y siete rebotes, y los de Keldon Johnson: un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes, fueron los principales hombres en el juego por el equipo de San Antonio.

LeBron James demostró una vez más su gran potencia en la pista, pero no pudo impedir que Los Angeles Lakers cayeran derrotados ante DeMar DeRozan y Chicago Bulls por 115-110.

