LeBron James echa del pabellón a dos aficionados de los Indiana Pacers

Últimamente LeBron James no gana para lios. La estrella de los Lakers regresaba a las canchas después de cumplir un partido de sanción por su pelea con Isaiah Stewart, jugador de los Pistons, y volvió a protagonizar una nueva polémica tras conseguir que expulsaran del Bankers Life Fieldhouse a dos aficionados de los Indiana Pacers.

LeBron James get into it with 2 courtside Pacers fans get ejected. ??



One makes a crying face as she walks out. ??pic.twitter.com/4QsXBv5R4l