LeBron James y Antetokounmpo lideran los triunfos de Lakers y Bucks; los Suns ganan sin Ayton y Booker

Charlotte Hornets, 124 - Sacramento Kings, 123

En el partido más ajustado de la noche, los Charlotte Hornets se impusieron a los Sacramento Kings por un solo punto, 124-123, a pesar de tener siete jugadores de baja. El partido se lo pudieron llevar los Kings pero a falta de 2 segundos para el final, De'Aaron Fox, el jugador más efectivo de los de Sacramento (11-15) con 31 puntos, falló dos tiros libres lo que mantuvo la mínima ventaja de los locales.

The rookie was cooking ??‍?? x ??



James Bouknight (24 PTS, 6 REB, 6 3PM) puts up career-highs in points, rebounds and triples in the @hornets thrilling win! pic.twitter.com/TXymGOiQPY — NBA (@NBA) December 11, 2021

Los de Charlotte (15-13) estuvieron liderados por el reserva James Bouknight que anotó 24 puntos, Miles Bridges hizo 23 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias, Kelly Oubre anotó 22 puntos y Cody Martin y Gordon Hayward 19 cada uno.

Indiana Pacers, 106 - Dallas Mavericks, 93

Tropiezo de los Dallas Mavericks en su visita a unos Indiana Pacers que sumaron su tercera victoria consecutiva tras imponerse por 106-93 pese al gran partido de Luka Doncic que hizo 27 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias.

Caris: 26 PTS, 6 REB, 5 AST ??

Domantas: 24 PTS, 10 REB, 7 AST ??@CarisLeVert and Domantas Sabonis power the @Pacers to the win! pic.twitter.com/jneQhz4xds — NBA (@NBA) December 11, 2021

Y aunque los Mavericks (12-13) también contaron con la aportación de 22 puntos de Kristaps Porzingis, los Indiana Pacers (12-16) fueron demasiado equipo, con una Caris LeVert que anotó 26 puntos, 16 de ellos en la segunda mitad, y un Domantas Sabonis en terreno de doble-doble con 24 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias.

Atlanta Hawks, 105 - Brooklyn Nets, 113

Por su parte, los Brooklyn Nets, los primeros del Este, se impusieron en la casa de los Atlanta Hawks por 105-113 en un duelo entre Kevin Durant y Trae Young que, a nivel personal, terminó en tablas en el capítulo anotador.

Durant fue de nuevo decisivo para la victoria de los Nets (18-8), que al inicio del último cuarto estaban 2 puntos por detrás en el marcador. El alero de los neoyorquinos anotó 31 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Por su parte Young, el base de los Hawks (13-13), hizo también 31 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias.

Toronto Raptors, 90 - New York Knicks, 87

Los Toronto Raptors tienen tomada la medida a los Knicks y este viernes les derrotaron por décima vez consecutiva después de imponerse por 90-87 en un partido en el que sobresalió con 24 puntos Gary Trent. Fred Van Vleet logró 17 puntos y 11 asistencias, Pascal Siakam 13 puntos y 12 rebotes y Scott Barnes 12 puntos y 15 rebotes para los Raptors (12-14).

Por parte de los Knicks (12-14) el mejor jugador fue R.J. Barrett con 19 puntos, los mismos que anotó Oby Toppin que también capturó 10 rebotes. Además, Julius Randle firmó 13 puntos y 14 rebotes.

Houston Rockets, 114 - Milwaukee Bucks, 123

En Houston, Antetokounmpo deslumbró con 41 puntos, 17 rebotes, 5 asistencias, 3 robos y 2 tapones con un último cuarto electrificante en el que el griego hizo 15 puntos mientras que los locales sólo pudieron anotar 19 puntos. En esos últimos 12 minutos, los Bucks dieron la vuelta al partido, que perdían de 5 puntos, para imponerse a los Houston Rockets por 114-123.

?? 41 PTS, 17 REB, 5 AST ??@Giannis_An34 delivers a monster performance to power the @Bucks to the win! pic.twitter.com/ttNTnKebaj — NBA (@NBA) December 11, 2021

Khris Middleton y Bobby Portis anotaron otros 21 puntos cada uno para unos Bucks (17-10) que pusieron fin a la racha de siete victorias seguidas que llevaban unos Houston Rockets (8-17) liderados por Garrison Mathews con 23 puntos y Cris Wood con 21 puntos y 13 rebotes.

Minnesota Timberwolves, 106 - Cleveland Cavaliers, 123

Los Cavaliers apabullaron a los Timberwolves en Minneapolis y les derrotaron por 106-123 en un partido en el que el equipo de Ricky Rubio dominó de principio a fin y llegó a estar 33 puntos por delante cuando faltaban de 6 minutos para el pitido final. Los Cavaliers, que son ya el tercer mejor equipo defensivo de la NBA sólo por detrás de los Golden State Warriors y los Phoenix Suns, nunca dieron opción al ataque de los locales.



Siete jugadores de los Cavs (15-12) terminaron el partido con más de 10 puntos en su haber, y tres de ellos con dobles-dobles. El máximo anotador de los de Cleveland fue Allen, que hizo un doble-doble de 21 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 2 tapones.



Garland también se fue con un doble-doble de 12 puntos, 12 asistencias, 2 rebotes, y 1 robo, mientras que Love, desde el banquillo, anotó 18 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias, 1 robo y 1 tapón. Ricky Rubio, que se enfrentó al equipo con el que jugó la temporada pasada, terminó la noche con 6 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias.



En los Wolves (11-15), el máximo anotador fue el pívot Karl-Anthony Towns, que hizo 21 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 3 tapones. Malik Beasly, desde el banquillo, sumó 15 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias. Anthony Edwards se tuvo que conformar con 13 puntos, con un paupérrimo 1 de 8 desde la línea de 3, 4 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 1 tapón.

New Orleans Pelicans, 109 - Detroit Pistons, 93

En la pelea entre colistas, los New Orleans Pelicans, últimos de la Conferencia Oeste, ganaron a los últimos de la Este, los Pistons, por 109-93, lo que extiende a 11 la racha perdedora de los de Detroit. En los Pelicans (8-20), Willy Hernangómez logró 6 puntos y 7 rebotes en 18 minutos de juego. Brandom Ingram lideró a los de Nueva Orleans con 26 puntos, Jonas Valanciunas firmó 17 puntos y 11 rebotes y Josh Hart 14 puntos y 13 rebotes.

?? @B_Ingram13 leads the @PelicansNBA to the win with 26 PTS, 5 AST and 4 3PM! pic.twitter.com/IdKspFIS7M — NBA (@NBA) December 11, 2021

Por parte de los Pistons (4-21) el mejor fue Trey Liles con 18 puntos. Cade Cunningham le secundó con 16 puntos tras un 5 de 17 en tiros de campo.

Oklahoma City Thunder, 95 - Los Ángeles Lakers, 116

Los Ángeles Lakers consiguieron evitar un nuevo drama con una balsámica victoria ante los Oklahoma City Thunder por 95-116, con 33 puntos de LeBron James y 22 de Avery Bradley en un partido en el que no jugó Anthony Davis y que deja a los angelinos con una marca de 14-13.

?? 33 PTS, 5 REB, 6 AST, 3 STL, 2 BLK ??@KingJames propels the @Lakers to the big W! pic.twitter.com/hBhzFEyHdn — NBA (@NBA) December 11, 2021

Los Thunder (8-17) fueron liderados por Tre Mann con 19 puntos. Además, Josh Giddey aportó 12 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias.

Phoenix Suns, 111 - Boston Celtics, 90

El segundo clasificado de la Conferencia Oeste, los Phoenix Suns, despacharon con facilidad a los Boston Celtics por 111-90 pese a las ausencias de dos de sus mejores jugadores DeAndre Ayton y Devin Booker. JaVale McGee fue el máximo anotador de los Suns (21-4), con 21 puntos, 15 rebotes y 2 asistencias. Cameron Payne hizo 17 puntos y Cameron Johnson y Jae Crowder 16 tantos cada uno.

Jayson Tatum volvió a destacar en los Celtics (13-14) con 24 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias, mientras que Denis Schroder hizo 15 tantos.