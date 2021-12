LeBron alcanza los 36.000 puntos y Curry los 3.000 triples y siguen haciendo historia

New Orleans Pelicans, 108 - Cleveland Cavaliers, 104

Los New Orleans Pelicans dieron la sorpresa al imponerse a los Cleveland Cavaliers, uno de los equipos revelación de la temporada. Pero la peor noticia para los Cavaliers la dejó Ricky Rubio con una inquietante lesión a falta de 2.20 para el final del partido y de la que será evaluado este miércoles.



El base español se quedó a una sola asistencia de lograr un triple-doble tras 37 minutos de juego (27 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias). Kevin Love logró 24 puntos y Evan Mobley 22 tantos para los Cavs (20-14).

Desafortunada lesión de rodilla de Ricky Rubio en su mejor momento con los Cavaliers Jugadores como Pau Gasol o Rudy Fernández escriben mensajes de ánimo para Ricky Rubio, cuya retirada de la pista esta pasada madrugada preocupa por su rodilla. 29 dic 2021 - 10:42

Los Pelicans (13-22) consiguieron remontar un partido en el que llegaron a perder por 23 puntos de diferencia gracias a Herbert Jones (26 puntos), Devonte' Graham (18 tantos) y Jonas Valanciunas (15 puntos y 10 rebotes). El español Willy Hernangómez jugó 6 minutos para los Pelicans en los que consiguió 3 rebotes.

Golden State Warriors, 86 - Denver Nuggets, 89

Los Denver Nuggets arruinaron la fiesta de los Golden State Warriors por el triple número 3.000 de Stephen Curry con una meritoria victoria fraguada en el esfuerzo y el tesón defensivos. Nikola Jokic (22 puntos y 18 rebotes) lideró a unos Nuggets (17-16) en los que también brilló Will Barton con 21 tantos.

Reigning #KiaMVP Nikola Jokic (22 PTS, 18 REB, 5 AST, 4 STL) and @WillTheThrillB5 (21 PTS, 4 AST, 4 3PM) help the @nuggets pick up the huge road win! pic.twitter.com/EvS6CfoPzX — NBA (@NBA) December 29, 2021

Curry, que ahora tiene 3.004 triples anotados en su trayectoria, acabó con 23 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, pero tuvo una noche muy desafortunada en la puntería (6 de 16 en tiros de campo, 5 de 14 en triples). Andrew Wiggins logró otros 21 puntos y 8 rebotes para los Warriors (27-7).

Houston Rockets, 123 - Los Ángeles Lakers, 132

LeBron James (32 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias) y Russell Westbrook (24 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias) sumaron dos triples-dobles para que los Lakers volvieron a la senda de la victoria tras cinco derrotas seguidas. Además, Malik Monk aportó 25 puntos y Carmelo Anthony 24 puntos y 9 rebotes que también fueron claves para el triunfo de los Lakers (17-18).

Bron: 32 PTS, 11 REB, 11 AST ??

Brodie: 24 PTS, 12 REB, 10 AST ??@KingJames and @russwest44 record triple-doubles to power the @Lakers in their victory! pic.twitter.com/gU381Pb7pX — NBA (@NBA) December 29, 2021

King James, que es el tercer máximo anotador en la historia de la NBA, se convirtió además en el tercer jugador en superar los 36.000 puntos por detrás de Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puntos) y Karl Malone (36.928 puntos).



El español Usman Garuba no tuvo minutos en los Rockets (10-25) en los que el más destacado sobre la pista fue Jalen Green con 24 puntos. Kevin Porter y Chris Wood anotaron 22 tantos cada uno.

Orlando Magic, 110 - Milwaukee Bucks, 127

Los Milwaukee Bucks sumaron su cuarta victoria seguida al tumbar con facilidad a los Orlando Magic en un encuentro que dominaron prácticamente de principio a fin. Los actuales campeones de la NBA (23-13) recurrieron a Giannis Antetokounmpo (28 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias), Khris Middleton (21 puntos) y Jrue Holiday (18 puntos y 10 asistencias) para llevarse el triunfo.

28 PTS, 6 REB and 6 AST from @Giannis_An34 lifts the @Bucks to the win in Orlando ?? pic.twitter.com/TbP2QASayc — NBA (@NBA) December 29, 2021

Solo así pudieron anular el partidazo del 'rookie' alemán Franz Wagner, que contribuyó con 38 puntos y 7 asistencias en los Magic (7-28), aunque solo tuvo el apoyo de Wendell Carter (19 puntos y 10 rebotes) y Gary Harris (13 puntos).

Miami Heat, 119 - Washington Wizards, 112

Los Miami Heat siguen mirando a lo más alto de la Conferencia Este y consiguieron su cuarto triunfo consecutivo al vencer a unos Washington Wizards cada vez más lejos del equipo que brilló en el inicio de la temporada. Tyler Herro (32 puntos) sostuvo a la limitada rotación de ocho jugadores de los Heat (22-13), en los que Duncan Robinson hizo 26 puntos y Jimmy Butler 25 puntos, 8 rebotes y 15 asistencias.

Los Wizards (17-17) fueron encabezados por Spencer Dinwiddie (24 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias). Kyle Kuzma firmó 22 puntos y David Bertans otros 19 puntos desde el banquillo.

Toronto Raptors, 109 - Philadelphia 76'ers, 114

Los Philadelphia 76ers derrotaron a los Toronto Raptors en un ajustado partido que se decidió en el último minuto después de que Gary Trent Jr. fallara dos tiros para poner a los suyos por delante y Doc Rivers, el entrenador de los Sixers, ganara un 'challenge' que permitió a su equipo robar un balón crucial. Joel Embiid (36 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias) lideró a los de Filadelfia (18-16).

36 PTS | 11 REB ??



Back-to-back 30-pieces for @JoelEmbiid as he leads the @sixers to the win! pic.twitter.com/jmRrY6k9xh — NBA (@NBA) December 29, 2021

Chris Boucher (28 puntos y 19 rebotes) y Pascal Siakam (28 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias) capitanearon a los de Toronto (14-17) que siguen con múltiples bajas debido al coronavirus.

Minnesota Timberwolves, 88 - New York Knicks, 96

Mitchell Robinson, con 14 puntos y 18 rebotes, fue el máximo anotador de unos corales New York Knicks (16-18) -cinco jugadores por encima de los 10 puntos- en su triunfo con poco lucimiento ante los Minnesota Timberwolves en el que también sobresalió Julius Randle con 13 puntos y 15 rebotes.

Malik Beasley (20 puntos) encabezó a unos Wolves (16-18) en los que no jugaron sus tres mejores jugadores: Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns y D'Angelo Russell.

Sacramento Kings, 117 - Oklahoma City Thunder, 111

Tyrese Haliburton, con 24 puntos y 5 triples, lideró a los Sacramento Kings en su victoria sobre los Oklahoma City Thunder. Buddy Hield logró 21 puntos y Harrison Barnes otros 17 que fueron claves en el triunfo de los Kings (14-21).



Shai Gilgeous-Alexander (33 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias) fue una noche más el más destacado de los de Oklahoma (12-21) en los que solo Lugentz Dort (19 puntos y 8 rebotes) estuvo a su altura.