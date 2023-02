LeBron acorta distancias con Abdul-Jabbar; Anteto se luce con 54 puntos; susto de Doncic

Indiana Pacers, 111 - Los Ángeles Lakers, 112

LeBron sumó 26 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias en la gran remontada de los Lakers en el último cuarto (15-28). Teniendo en cuenta que está promediando 30,2 puntos por encuentro y que los angelinos se enfrentarán el sábado a los Pelicans, lo más probable es que logre el récord de anotación el martes contra los Thunder o el jueves contra los Bucks, ambos partidos se jugarán en Los Ángeles.

AD in the Lakers win:



?? 31 PTS

?? 14 REB

?? 2 BLK pic.twitter.com/Oyjwtvhlzg — NBA (@NBA) February 3, 2023

Anthony Davis, con una canasta y un tapón fundamentales en el último minuto, destacó en los Lakers con 31 puntos y 14 rebotes, mientras que Tyrese Haliburton, que volvió tras diez partidos lesionado, brilló en los locales con 26 puntos y 12 asistencias. Los Pacers han caído en once de sus últimos doce partidos.

Dallas Mavericks, 111 - New Orleans Pelicans, 106

Luka Doncic, que apuntaba a otra actuación extraordinaria, tuvo que abandonar el partido en el tercer cuarto por un golpe en el talón derecho tras una fea y dura caída después de recibir un tapón de Brandon Ingram. Pese a que solo jugó 23 minutos, Doncic se lució con 31 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias.

Luka dropped 21 PTS in the first quarter ??



21 PTS, 6 REB, 3 AST



WATCH: https://t.co/1pomQZMAZKpic.twitter.com/ErPHiyB7jm — NBA (@NBA) February 3, 2023

Ingram (26 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias) fue el mejor de unos Pelicans que llevan diez derrotas seguidas y que estuvieron muy cerca de darle la vuelta al encuentro (con Doncic ya fuera de la cancha) después de haber ido perdiendo por 31 puntos. El español Willy Hernangómez no tuvo hueco en la rotación.

Milwaukee Bucks, 106 - Los Ángeles Clippers, 105

Con un espectacular recital de Antetokounmpo (54 puntos y 18 rebotes), los Bucks llegaron de atrás para anotarse un emocionante partido que perdían por 21 puntos en el tercer cuarto y que se llevaron con un 28-18 en los últimos doce minutos. Antetokounmpo dio una lección magistral ante los Clippers después de que hace solo dos partidos triunfara con 50 puntos ante los New Orleans Pelicans.

Giannis dropped 54 PTS and 18 REB tonight in the Bucks W.



Dominant. pic.twitter.com/ebjXc7FTVt — NBA (@NBA) February 3, 2023

Norman Powell (26 puntos) fue el máximo anotador de unos Clippers que no pudieron evitar la sexta victoria seguida de Milwaukee y que echaron de menos más producción de Kawhi Leonard (17 puntos y 11 rebotes) y Paul George (16 tantos).

Cleveland Cavaliers, 128 - Memphis Grizzlies, 113

En un partido marcado por la trifulca entre Donovan Mitchell y Dillon Brooks (ambos fueron expulsados), los Cleveland Cavaliers se impusieron a los Memphis Grizzlies en una noche en la que destacaron dos españoles: Santi Aldama, que firmó con 21 puntos su mejor anotación en la NBA, y Ricky Rubio, que con 13 tantos selló su partido más destacado tras volver de su grave lesión.

?? 32 PTS

?? 11 AST

?? 4 Threes



Darius Garland leads the Cavs to victory. pic.twitter.com/UhKRNTLDTI — NBA (@NBA) February 3, 2023

Ja Morant (24 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias) lideró a unos Grizzlies que han perdido siete de sus últimos ocho partidos en tanto que Darius Garland (32 puntos y 11 asistencias) fue el faro de los Cavaliers junto a Cedy Osman (21 tantos).

Denver Nuggets, 134 - Golden State Warriors, 117

Los Denver Nuggets consolidaron su dominio en el Oeste con una victoria contundente ante los Golden State Warriors gracias a un nuevo triple-doble de Nikola Jokic (22 puntos, 14 rebotes y 16 asistencias) y una gran actuación de un Jamal Murray en ascenso (33 puntos y 8 asistencias).

Back-to-back 20/10/15 games for Nikola Jokic ??



?? 22 PTS

?? 14 REB

?? 16 AST pic.twitter.com/neOKo4zGJ7 — NBA (@NBA) February 3, 2023

Con un desmoralizador parcial de 49-32 en los últimos 17 minutos, los Warriors se marcharon con la cabeza baja pese a los 28 puntos de Stephen Curry y a los 22 de Jordan Poole.

New York Knicks, 106 - Miami Heat, 104

RJ Barrett (30 puntos y 8 rebotes) y Julius Randle (23 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias) se dieron la mano para que los New York Knicks se impusieran a unos Miami Heat que pelearon el partido hasta el final. Bam Adebayo (32 puntos y 9 rebotes) se puso al frente de los Heat.

30 PTS

8 REB

4 AST



RJ Barrett and the Knicks get the home W. pic.twitter.com/ybO07rfooS — NBA (@NBA) February 3, 2023

Chicago Bulls, 114 - Charlotte Hornets, 98

Seis jugadores de Chicago, con Ayo Dosunmu como referente (22 puntos), superaron los 10 tantos para que los Bulls derrotaran a los Charlotte Hornets. Terry Rozier (23 puntos y 8 rebotes) fue el más productivo de los visitantes.