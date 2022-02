Ty Lawson se lía también a puñetazos en un restaurante de Madrid

El exjugador de la NBA Ty Lawson ha sido detenido por la Policía Municipal tras protagonizar dos altercados en un restaurante y una calle de Madrid, y después de haber mantenido previamente otra discusión en el aeropuerto de Barajas que obligó a intervenir a la Guardia Civil.

Según han explicado a EFE fuentes policiales, a las 14.45 horas de ayer sábado el deportista insulta, echa agua y después arroja un vaso de cristal a un cliente de un restaurante italiano de la Avenida Nazaret 13, ocasionándole lesiones por las que recibe puntos de sutura. Tras reconocer la víctima que el agresor es un conocido jugador de baloncesto, la Policía Nacional lo pone en busca y captura, y poco después es detenido por la policía local mientras protagonizaba otro altercado en la calle Ibiza.

“Ty Lawson created some real tension at the Madrid Barajas airport. The player approached the boarding gate without the mask and when he was asked to put it on, he attacked two employees of the flight company 'Iberia', punching one of them.” ??



