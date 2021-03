LaMarcus Aldridge completa el quinteto de ensueño de los Nets y se une a Harden, Durant, Irving y Griffin

La lesión del pívot All-Star Anthony Davis y la inconsistencia que han mostrado el español Marc Gasol y Montrezl Harrell, en lo que va de temporada, ha hecho que Los Ángeles Lakers hayan puesto interés en conseguir al número cinco Andre Drummond, que este domingo, sale de las exenciones.

Aunque oficialmente los Lakers no han hecho ningún comentario, fuentes cercanas a los actuales campeones de liga han informado que los contactos entre el agente del jugador y los directivos del equipo angelino ya se han dado y ha emergido como el club favorito. El objetivo de los Lakers, si consiguen el fichaje de Drummond, es que sea el titular en lugar de Gasol, que no está teniendo su mejor rendimiento en ninguna de las facetas del juego.

Drummond y su agente, Jeff Schwartz, tuvieron discusiones con varios equipos desde que el pasado viernes rescindieron con los Cleveland Cavaliers, entre ellos los Lakers, Los Ángeles Clippers, New York Knicks, Boston Celtics, Charlotte Hornets y otros equipos más de la NBA.

Drummond, de 27 años, que en su cuenta de Twitter ya puso un "Gracias Cleveland", acordó una compra del resto de los 27,9 millones de dólares ( 23,5 millones de euros) que le quedan en su contrato 2020-2021 y a partir de este verano se convertirá en agente libre. Tras haber jugado 25 partidos con los Cavaliers en lo que va de temporada, Drummond tiene promedios de 17,5 puntos y 13,5 rebotes.

LaMarcus Aldridge, siete veces All-Star acordó firmar con los Brooklyn Nets por el resto de la temporada. Aldridge, de 35 años, se une a una lista de los Nets cargada de talento en su búsqueda del primer campeonato de la NBA de la franquicia.

Full ESPN story on LaMarcus Aldridge agreeing to sign with the Brooklyn Nets: https://t.co/l21Vihqwn4