Kevin Durant supera el muro de los 28.000 puntos en la NBA; campanada de Detroit ante Oklahoma

Kevin Durant rompió este domingo el muro de los 28.000 puntos en la NBA, aunque sus Phoenix Suns cayeron en el campo de los Magic, en una jornada de la NBA con un programa reducido que coincidió con las finales de la Conferencia Americana y Nacional de la NFL de fútbol americano, que vieron a Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers citarse en el Súper Bowl de Las Vegas.

Kevin Durant se convirtió este domingo en el décimo jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 28.000 puntos, al anotar quince tantos, con siete de doce en tiros, frente a los Magic. La tabla de máximos anotadores históricos de la NBA está liderada desde el año pasado por LeBron James, de Los Ángeles Lakers.

Los Suns pudieron contar con otra gran actuación de Devin Booker, que metió 44 puntos, dos días después de firmar 62 contra los Indiana Pacers. Ninguna de estas grandes marcas les bastaron a los Suns para ganar esos encuentros.

Los Grizzlies del español Santi Aldama, mermados por las bajas, cayeron en el campo de los Pacers al sucumbir ante los 24 puntos de Bennedict Mathurin, los 19 puntos y 10 rebotes de Jalen Smith y los 19 de Pascal Siakam.

Por los los Grizzlies, Jaren Jackson Jr metió 25 puntos, Vince William Jr 20, GG Jackson 18 desde el banquillo, y el rookie David Roddy, el único jugador del equipo que no se ha perdido un solo partido por lesión esta temporada, 14. Aldama salió de titular jugando 27.49 minutos y sumando 10 puntos, 6 rebotes y una asistencia.

Los Detroit Pistons, la peor franquicia de la NBA con un balance de cinco victorias y 40 derrotas antes de este sábado, dieron la campanada al ganar por 120-104 a los Oklahoma City Thunder, líderes de la Conferencia Oeste.

Los Pistons, que establecieron este año el récord de derrotas consecutivas en la historia de la NBA (28), ganaron ahora dos de sus últimos tres encuentros.

