Kevin Durant: "Me gustaría jugar mi último año en el FC Barcelona"

El jugador de los Brooklyn Nets Kevin Durant ha asegurado que le gustaría jugar su último año antes de retirarse "en el FC Barcelona", ya que considera que la Euroliga es "la segunda mejor liga del mundo" y los partidos parecen "bastante divertidos", aunque mantiene que por ahora es solo un sueño.

"Quiero jugar en el extranjero mi último año, en el FC Barcelona. Me gustaría. Lo haría, uno de estos días. La Euroliga es la segunda mejor liga del mundo y los partidos parecen bastante divertidos. Pero, mierda, ahora mismo solo soy yo en casa, en el sofá, viendo televisión, soñando. No sé con certeza si lo haré, pero sería genial experimentarlo", afirmó en el programa de televisión que realiza en Estados Unidos el internacional español Serge Ibaka y que se llama 'How Hungry are you?'.

El campeón de la NBA con los Golden State Warriors, que continúa de baja tras romperse el tendón de Aquiles la temporada pasada, justo antes de fichar por los Nets para ese nuevo curso, no dudó en hablar de sus nuevos retos y admitió que ha ganado "tantas cosas tan rápido" que ahora solo piensa en "conseguir más".