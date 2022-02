Ken Mauer, el árbitro negacionista de la NBA

El árbitro, Ken Mauer, que lleva nada más y nada menos que 33 años arbitrando partidos en la NBA, está en el foco de todas las miradas después de que se haya eregido como una figura antivacunas. Sin embargo, esta es la primera temporada en la que no arbitra ya que no está vacunado y sobre todo porque ha defendido en varias ocasiones diferentes teorías negacionistas.

Mauer, de 66 años, no se ha vacunado porque según él la vacuna altera el ADN del ser humano y atenta contra su religión. De hecho, defiende que el comité de árbitros de la NBA solicitó a la liga varias exenciones religiosas para no vacunarse, pero todas fueron denegadas. "La vacuna tiene un efecto sobre el ADN. Cambia quién eres como ser humano. Nuestro Señor Jesucristo nos creó y esta vacuna nos está alterando el ADN. Eso va en contra de lo que todo cristiano cree. Va en contra de nuestra fe. Esta es la forma en que Dios nos creó. No estoy diciendo que no pueda recibir puntos de sutura o que no pueda operarme de una rodilla. Eso no tiene nada que ver con tu ADN como ser humano. Eso es lo que esta vacuna le está haciendo a la gente. No permitiré que eso me pase a mí", declaró Mauer en una entrevista.